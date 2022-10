Nhìn lại vụ cháy kinh hoàng trong đêm trên bến tàu Cửa Đại

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 3h20 ngày 10/10 tại khu vực bến tàu Cửa Đại, phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam. Hàng loạt tàu gỗ và cano du lịch bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang neo đậu tại đây. Những chiếc tàu cháy đã bị sóng đánh ra xa bờ hơn 100 mét nên công tác tiếp cận, chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Trời lại có gió mạnh nên đám cháy bùng phát dữ dội. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và 2 ca nô tham gia ứng cứu. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra hiện trường vụ cháy. Để dập tắt đám cháy những phương tiện trôi ra biển, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải dùng máy bơm nước cá nhân đưa lên tàu ra gần phương tiện đang bị cháy, hút nước trực tiếp dưới biển lên để dập lửa. Tuy nhiên, do thời gian cháy khá lâu nên các phương tiện bị cháy hoàn toàn. Vụ cháy xuất phát từ 1 tàu gỗ, sau đó lan ra 2 tàu gỗ khác và 5 ca nô. Đến 7h cùng ngày, hỏa hoạn trên 8 tàu gỗ và cano đã được dập tắt nhưng các phương tiện đã bị hư hỏng nặng. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ cháy đã gây thiệt hại ước tính khoảng 20 tỷ đồng. Theo nhận định ban đầu, vụ cháy nhiều khả năng là do chập điện. Lực lượng chức năng đang trục vớt, lai dắt các phương tiện vào bờ để tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 3h20 ngày 10/10 tại khu vực bến tàu Cửa Đại, phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam. Hàng loạt tàu gỗ và cano du lịch bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang neo đậu tại đây. Những chiếc tàu cháy đã bị sóng đánh ra xa bờ hơn 100 mét nên công tác tiếp cận, chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Trời lại có gió mạnh nên đám cháy bùng phát dữ dội. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và 2 ca nô tham gia ứng cứu. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra hiện trường vụ cháy. Để dập tắt đám cháy những phương tiện trôi ra biển, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải dùng máy bơm nước cá nhân đưa lên tàu ra gần phương tiện đang bị cháy, hút nước trực tiếp dưới biển lên để dập lửa. Tuy nhiên, do thời gian cháy khá lâu nên các phương tiện bị cháy hoàn toàn. Vụ cháy xuất phát từ 1 tàu gỗ, sau đó lan ra 2 tàu gỗ khác và 5 ca nô. Đến 7h cùng ngày, hỏa hoạn trên 8 tàu gỗ và cano đã được dập tắt nhưng các phương tiện đã bị hư hỏng nặng. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ cháy đã gây thiệt hại ước tính khoảng 20 tỷ đồng. Theo nhận định ban đầu, vụ cháy nhiều khả năng là do chập điện. Lực lượng chức năng đang trục vớt, lai dắt các phương tiện vào bờ để tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.