Chân dung anh hùng chống ma túy, tân Phó Giám đốc Công an TP HCM

Sáng 25/7, tại trụ sở Công an TP HCM diễn ra buổi lễ công bố trao quyết định của bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Mai Hoàng - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, làm Phó Giám đốc Công an TP HCM. Đại tá Mai Hoàng sinh năm 1979, quê quán huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ, Cao cấp lý luận chính trị. Trong thời gian năm 2012-2020, ông kinh qua nhiều chức vụ tại Công an tỉnh Sơn La như Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Mộc Châu, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Công an huyện Mộc Châu. Đến tháng 4/2020, đại tá Mai Hoàng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an (C02). Đại tá Mai Hoàng được biết đến với danh xưng là anh hùng chống ma túy. Chỉ tính từ năm 2016 đến 2020, khi còn công tác tại Công an huyện Mộc Châu, ông đã chỉ đạo các đơn vị đấu tranh, phát hiện, xử lý hàng nghìn nghi phạm liên quan đến ma túy. Đặc biệt là chiến dịch tấn công, xóa sổ 2 điểm nóng ma túy ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Với những thành tích đạt được, đại tá Mai Hoàng từng được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Thanh niên Công an tiêu biểu, được trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm; vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công các hạng. Ngoài ra, tháng 7/2019, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với đề tài “Chuyên án trinh sát đấu tranh, phòng, chống tội phạm vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy có vũ trang qua biên giới vùng Tây Bắc”. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

