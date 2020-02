Nhiễu loạn thông tin vụ Tuấn “khỉ”, nhiều người đang "ngáo nổi tiếng" trên mạng

Mới đây, một lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Cà Mau cho biết vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng một phụ nữ tên T.B.T. (trú tại xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) vì chia sẻ thông tin sai sự thật về Tuấn "khỉ" gây ảnh hưởng uy tín ngành công an. Theo vị lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Cà Mau, ngày 18/2, Sở phát hiện trên tài khoản Facebook Trịnh Thư có chia sẻ một clip với nội dung không đúng về việc công an bắn hạ Tuấn "khỉ". Sau đó, Sở kết hợp công an xác định bà T. chính là người đã chia sẻ thông tin trên. Sau khi cơ quan chức năng làm việc, bà T. đã gỡ bỏ nội dung chia sẻ trên Facebook của mình. (Một thanh niên livestream về cuộc vây bắt Tuấn "Khỉ". Nguồn: Zing) Nam thanh niên mạo danh Tuấn “khỉ” gọi điện cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải: Đầu tháng 2/2020, một thanh niên tên S.Q.K. (21 tuổi. trú tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đã mạo danh Tuấn “khỉ” gọi điện cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đề nghị đầu thú. (Ảnh: Nhiều người tìm đến gia đình Tuấn ''khỉ'' để livestream. Nguồn: Kinhtedothi) Sau khi nhận được thông tin trên, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã mời K. lên làm việc. Tại cơ quan công an, K. thừa nhận hành vi mạo danh Tuấn "khỉ" nhờ ông Hải đưa đi đầu thú, với mục đích chọc phá "chơi". Tuy nhiên, thanh niên này bị tâm thần nên cơ quan chức năng không xử lý được. Chụp ảnh, quay clip đám tang Tuấn "khỉ" mạng xã hội câu like: Sau khi cơ quan công an bàn giao thi thể của đối tượng Tuấn "khỉ" cho gia đình đưa đi hỏa táng tại trung tâm hỏa táng và công viên nghĩa trang Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP HCM), phía gia đình Tuấn "khỉ" yêu cầu những người đến viếng không được sử dụng điện thoại, máy ảnh khi vào đám tang. (Ảnh: Nhiều người hiếu kỳ xuất hiện bất cứ nơi nào mà họ nghe có thông tin về Tuấn "khỉ", kể cả đám tang. Nguồn: Nguoiduatin) Mặc dù gia đình Tuấn "khỉ" đã có biện pháp để tránh sự hiếu kỳ, cũng như trục lợi của một số cá nhân nhưng các Youtuber vẫn đến quay phim, livestream bên ngoài ngôi nhà. Thậm chí, nhiều ống kính zoom tối đa để bắt được các khoảnh khắc, hoạt động của gia đình Tuấn "khỉ" tại đám tang. (Ảnh: Nhiều Youtuber đang trục lợi từ hành vi vi phạm pháp luật. Nguồn: Nguoiduatin) Trả lời báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Hữu Toại - Giám đốc Công ty Luật Hừng Đông cho rằng, việc một số người chờ trước nhà của gia đình Lê Quốc Tuấn để quay clip hoặc phát sóng trực tiếp lên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật, thiếu tính nhân văn. Bởi lẽ bị can Tuấn "khỉ" đã bị lực lượng công an bắn hạ và đã phải trả giá bằng mạng sống của mình về những việc làm trái pháp luật trước đó. (Ảnh: Plo) Luật sư Toại cho rằng, gia đình Tuấn "khỉ" không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của anh ta. Tội ác và cái chết của Tuấn "khỉ" đối với gia đình đã là một nỗi đau lớn. Trong khi gia đình Tuấn "khỉ" đang đau thương lại có người quay clip hoặc phát sinh trực tiếp lên mạng xã hội để câu like, câu view là thiếu tính nhân văn cần lên án. (Ảnh: Vietnamnet) Theo quy định tại Điều 38 Bộ Luật Dân sự, "đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác”. (ảnh: Vietnamnet) Như vậy, nơi ở của gia đình Tuấn "khỉ" thuộc phạm vi riêng tư, bí mật của gia đình. Hành vi quay clip khi chưa được sự đồng ý của các thành viên trong gia đình đều là hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, hành vi này còn có dấu hiệu vi phạm Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018. Do đó, cơ quan chức năng hoàn toàn có cơ sở triệu tập những người này để làm việc, yêu cầu giải trình và xử lý theo quy định của pháp luật Phạt người đăng thông tin thất thiệt về Tuấn "khỉ". (Truyền Hình Đồng Tháp)

