Nguyễn Hữu Linh trình “bảo bối” kháng cáo dâm ô, thẩm phán Tuấn có chấp thuận?

Ngày 6/10, TAND TP HCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Linh (Nguyên Phó viện trưởng VKSND Đà Nẵng) về tội "dâm ô người dưới 16 tuổi". Trước đó, vào tháng 8/2019, sau khi bị TAND Quận 4, TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” bị cáo Nguyễn Hữu Linh đã làm đơn kháng cáo. Ngày 30/9, TAND TP HCM thụ lý hồ sơ theo thủ tục phúc thẩm vụ án. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chánh Tòa Gia đình và Người chưa thành niên - TAND TP HCM làm chủ tọa phiên xử trong hội đồng gồm ba thẩm phán. Trong phiên xử kín sơ thẩm, luật sư Trần Bá Học - Đoàn Luật sư TPHCM (người bào chữa cho bị cáo Linh "nựng") cho rằng, Bản án mà TAND Quận 4 đã tuyên án phạt ông Nguyễn Hữu Linh là chưa phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự theo điều 146 về cấu thành tội phạm. Hành vi của ông Linh không phải là hành vi dâm ô, chỉ có hôn má với đụng tay mà xác định là dâm ô thì không đúng. Luật sư Trần Bá Học phân tích, theo như diễn biến quá trình thực hiện hành vi, ông Linh trên tay luôn cầm điện thoại, có lúc lại nghe điện thoại gọi đến, thời gian thực hiện hành vi diễn ra rất nhanh. Cụ thể, hôn lần 1 thời gian kéo dài 3 giây, hôn lần 2 thời gian kéo dài 7 giây và lần 3 kéo lại ôm choàng, thời gian kéo dài 5 giây. Tổng cả hai lần hôn chỉ có 10 giây thì rõ ràng không thể cho rằng ông Linh làm vậy nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình. Tuy nhiên, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM) nhận định rằng, mức án đối với ông Nguyễn Hữu Linh là đúng người, đúng tội và không oan sai. (Ảnh: VTC) Theo cáo trạng của Viện KSND Quận 4, tối ngày 1/4, Nguyễn Hữu Linh đi cùng thang máy với cháu N. K. C. (8 tuổi) để lên tầng 11 của chung cư Galaxy 9. Khi vào thang máy, Nguyễn Hữu Linh có hành vi ôm hôn cháu C. khi nạn nhân vừa mua bánh ở tiệm tạp hóa dưới chung cư. Sau khi thang máy mở cửa, cháu bé đã chạy về kể lại cho bố mẹ. Đến sáng 2/4, ban quản lý đã mời Nguyễn Hữu Linh xuống làm việc. Sau khi xem lại camera, Linh thừa nhận có hành động ôm hôn bé gái. Lúc này ban quản lý chung cư lập biên bản ghi nhận sự việc và phối hợp với cơ quan CSĐT công an Quận 4 làm rõ. Ngày 25/6, TAND Quận 4 đã đưa vụ án ra xét xử nhưng tuyên trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung chứng cứ. Sau khi có kết luận bổ sung, ngày 26/7, Viện Kiểm sát nhân dân Quận 4 đã giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố ông Nguyễn Hữu Linh về tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi,” theo khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015. (Ảnh: VOV) Đến ngày 23/8, TAND Quận 4 đã tuyên phạt mức án 18 tháng tù giam đối với Nguyễn Hữu Linh về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" trong phiên xét xử sơ thẩm và Linh "nựng" đã kháng cáo. Nguyễn Hữu Linh "nựng" bé gái: Thứ trưởng Công an nói gì? (Nguồn: VTC14)

