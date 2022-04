Người đưa cơm cho bác Hồ ở Pác Bó qua đời hưởng thọ 103 tuổi

Ngày 6/4, ông Triệu Văn Thuận - Chủ tịch UBND xã Trường Hà (huyện Hà Quảng, Cao Bằng) cho biết, cụ Hoàng Thị Khìn (lão thành cách mạng, người trực tiếp đưa cơm, nuôi giấu Bác Hồ khi Người hoạt động ở Pác Bó, Cao Bằng) vừa qua đời. "Cụ Hoàng Thị Khìn qua đời vào hồi 8h ngày 31/3. Cụ hưởng thọ 103 tuổi. Sinh thời, cụ là tấm gương sáng, là niềm tự hào của quê hương. Do tuổi cao, sức yếu nên cụ đã từ trần. Lễ viếng cụ Khìn được tổ chức trọng thể vào ngày 4/4, lễ an táng tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng được tổ chức vào sáng ngày 5/4", ông Thuận cho biết thêm. Cũng theo vị Chủ tịch UBND xã Trường Hà, được tin cụ Khìn qua đời, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Trường Hà đã đến động viên, chia sẻ với thân nhân của cụ Khìn đồng thời thành lập ban lễ tang tổ chức lễ an táng cho cụ. Cụ Hoàng Thị Khìn là người dân tộc Nùng, từng tham gia công tác hậu cần, tiếp tế, phục vụ Bác Hồ trong thời gian Người sống và làm việc tại Pác Bó. Năm 1941, khi được phân công, 2 chị em cụ Khìn đã vào rừng đưa cơm cho Bác Hồ. Trong những lần gặp, được nghe bác Hồ kể chuyện, cụ Khìn giác ngộ và nhiệt tình tham gia hoạt động cách mạng. Cụ Khìn cũng là người đã vận động chị em trong bản đi học chữ, đóng góp lương thực, bán củi đổi lấy muối nuôi giấu cán bộ… Khi về già, cụ Khìn cũng luôn tuyên truyền, nhắc nhở con cháu phải theo gương tinh thần cụ Hồ để xây dựng quê hương trở thành quê hương mẫu mực. >>> Xem thêm video: Gặp người đưa cơm cho Bác ở Pác Bó. (Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân).

Ngày 6/4, ông Triệu Văn Thuận - Chủ tịch UBND xã Trường Hà (huyện Hà Quảng, Cao Bằng) cho biết, cụ Hoàng Thị Khìn (lão thành cách mạng, người trực tiếp đưa cơm, nuôi giấu Bác Hồ khi Người hoạt động ở Pác Bó, Cao Bằng) vừa qua đời. "Cụ Hoàng Thị Khìn qua đời vào hồi 8h ngày 31/3. Cụ hưởng thọ 103 tuổi. Sinh thời, cụ là tấm gương sáng, là niềm tự hào của quê hương. Do tuổi cao, sức yếu nên cụ đã từ trần. Lễ viếng cụ Khìn được tổ chức trọng thể vào ngày 4/4, lễ an táng tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng được tổ chức vào sáng ngày 5/4", ông Thuận cho biết thêm. Cũng theo vị Chủ tịch UBND xã Trường Hà, được tin cụ Khìn qua đời, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Trường Hà đã đến động viên, chia sẻ với thân nhân của cụ Khìn đồng thời thành lập ban lễ tang tổ chức lễ an táng cho cụ. Cụ Hoàng Thị Khìn là người dân tộc Nùng, từng tham gia công tác hậu cần, tiếp tế, phục vụ Bác Hồ trong thời gian Người sống và làm việc tại Pác Bó. Năm 1941, khi được phân công, 2 chị em cụ Khìn đã vào rừng đưa cơm cho Bác Hồ. Trong những lần gặp, được nghe bác Hồ kể chuyện, cụ Khìn giác ngộ và nhiệt tình tham gia hoạt động cách mạng. Cụ Khìn cũng là người đã vận động chị em trong bản đi học chữ, đóng góp lương thực, bán củi đổi lấy muối nuôi giấu cán bộ… Khi về già, cụ Khìn cũng luôn tuyên truyền, nhắc nhở con cháu phải theo gương tinh thần cụ Hồ để xây dựng quê hương trở thành quê hương mẫu mực. >>> Xem thêm video: Gặp người đưa cơm cho Bác ở Pác Bó. (Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân).