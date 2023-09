Người dân thích thú tham dự ngày hội khinh khí cầu Đồ Sơn

Theo thông tin từ UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) ngày hội khinh khí cầu Đồ Sơn 2023 sẽ được khai diễn song song với kế hoạch tổ chức Lễ hội Chọi trâu, bắt đầu từ ngày 16/9 (2/8 âm lịch) và kết thúc vào ngày 24/9/2023 (10/8 âm lịch). Đây là chương trình thử nghiệm, nhằm tạo thêm các hoạt động điểm nhấn đặc sắc, độc đáo mới lạ, hấp dẫn thu hút du khách về với biển Đồ Sơn và thành phố Cảng Hải Phòng.



Chương trình trình diễn khinh khí cầu bao gồm nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn: Bay tự do khinh khí cầu cấp 7 ngắm nhìn thành phố biển Hải Phòng trên cao; bay treo trải nghiệm khinh khí cầu cấp 7 – 9; bay treo khinh khí cầu cấp 1; tham quan bên trong khinh khí cầu khổng lồ; đêm hoa đăng khinh khí cầu lộng lẫy… (Ảnh: NHP)



Để tạo điểm nhấn đặc biệt cho Ngày hội khinh khí cầu Đồ Sơn, sẽ có 1-2 khinh khí cầu cấp 7 bay tự do từ công viên Đầm Vuông, bay vượt bên trên đỉnh Đồi Rồng và Chùa tháp Tường Long và cửa Văn Úc. Khinh khí cầu hướng về khu di tích Vương triều Mạc hoặc cầu Khuể trên đất Tiên Lãng hay Vân Hòa, Tây Hưng. Tuyến bay thiết kế dài khoảng 15km-25km; độ cao từ 5m-300m. Khi đi qua sông Văn Úc sẽ bay sà trên mặt sông khoảng 3m - 5m tạo ra sự tương phản hình ảnh khinh khí cầu lộng lẫy trên mặt nước sông… (Ảnh: LTĐ) Đáp ứng nhu cầu muốn bay trải nghiệm của công chúng đến tham dự Ngày hội khinh khí cầu sẽ bay lên xuống lơ lửng cố định ở một chỗ và được bảo đảm an toàn. Độ cao tối đa khi bay treo là 50m (tính từ mặt đất lên tới đáy của giỏ mây) theo chuẩn quốc tế và theo luật định. Ban Tổ chức cho biết sẽ cho thổi phồng thân khí cầu lên như một nhà vải khổng lồ để du khách có thể vào bên trong chụp ảnh tham quan. Đáng chú ý, đêm hoa đăng khinh khí cầu là hiệu ứng ánh sáng đặc biệt khi thổi luồng lửa dài vào trong thân khí cầu tạo ánh sáng rực rỡ. Đây sẽ là điểm nhấn của khu du lịch Đồ Sơn trong năm nay.

Chị Bùi Thị Duyên, một người dân tại huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng cho biết: "Tôi rất phấn khích vì đây là lần đầu tiên được nhìn thấy khinh khí cầu và tham dự ngày hội khinh khí cầu Đồ Sơn. Các khinh khí cầu như những trái bóng khổng lồ rực rỡ sắc màu bay lượn trên không trung, được thử cảm giác ngồi trên cao và ngắm cảnh ở phía dưới thực sự vô cùng tuyệt vời. . Ảnh: NHP Được biết, bên lề lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay, ngoài Ngày hội khinh khí cầu còn diễn ra các hoạt động khác như: Ngày hội Bia và Ẩm thực truyền thống dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 18/9 đến 23/9 tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Đồ Sơn (có bán vé); đêm nhạc Danh ca Ngọc Sơn dự kiến diễn ra vào 20h ngày 22/9/2023 tại sân vận động Trung tâm quận Đồ Sơn; đêm nhạc dân gian sân đình dự kiến diễn ra vào 20h ngày 22/9/2023 tại Di tích Đình Ngọc Xuyên, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn. (Ảnh: NHP) >>> Mời độc giả xem thêm video Độc đáo Lễ hội điêu khắc trên cát tại Ai Cập:

