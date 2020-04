Người dân ngồi ngay ngắn, kín SVĐ chờ đến lượt vào cây “ATM gạo” ở Hà Nội

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức tại cây “ATM gạo” đặt tại trung tâm văn hóa phường Nghĩa Tân vào khoảng 8h sáng 16/4, rất đông người đến đây xếp hàng để nhận gạo miễn phí. Người dân được xếp hàng giữ khoảng cách 2m chờ đến lượt mình để nhận gạo. Tình nguyện viên hướng dẫn người dân đến nhận gạo xếp hàng để tránh tình trạng chen lấn mất an toàn trong việc phòng dịch COVID-19. Tất cả những người đến cây "ATM gạo" đều phải đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào nhận gạo. Người dân phải đăng ký thông tin trước khi vào nhận gạo. Mỗi người dân được nhận không quá gạo 3kg/lần. Được biết, những trường hợp như người cao tuổi, khuyết tật, người có công với cách mạng sẽ được ưu tiên lấy gạo trước. Bà Trần Thị Tâm (82 tuổi, trú tại 61 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Đang khổ sở quá mà nhà thì có 5 người ăn nhưng không có việc làm, trước tôi còn nhặt đồng nát, con trai làm xe ôm và con dâu thì đi bán bún thuê và hai cháu nhỏ đang học nhưng giờ đang dịch nghỉ ở nhà. Khi nghe tin trên mạng, tôi đến nhận 3kg, mừng lắm!”. Trước đó, ngày 11/4, cây “ATM gạo” đặt tại trung tâm văn hóa phường Nghĩa Tân nhằm giúp đỡ phần nào cho người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch. Tuy nhiên, ngày 15/4, do lượng người đến nhận gạo quá đông, không đảm bảo khoảng cách phòng dịch COVID-19 nên cây “ATM gạo” đặt tại trung tâm văn hóa phường Nghĩa Tân đã tạm dừng phát. Người nghèo nhận gạo ATM: "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". (Nguồn: VTC Now)

