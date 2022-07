Nghệ An: Ô tô khách va chạm xe bồn, tài xế tử vong, 19 người bị thương

Theo báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh Nghệ An, vụ xe khách va chạm xe bồn, tài xế tử vong, nhiều người bị thương xảy ra vào khoảng 3h45 ngày 19/7, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm này, chiếc xe khách mang BKS 29B-606.xx (chưa rõ danh tính lái xe) chạy hướng Hà Nội – Vinh bất ngờ va chạm mạnh vào xe bồn chở xi măng BKS 37C-105.xx (chưa rõ danh tính tài xế) di chuyển cùng chiều. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương và 1 tài xế mắc kẹt trong cabin. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) đã chỉ đạo huy động 1 xe chở phương tiện, 1 xe CC&CNCH cùng 12 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu nạn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức công tác cứu nạn, hướng dẫn, đưa 19 hành khách đến nơi an toàn; đồng thời, sử dụng các thiết bị chuyên dụng, cắt dỡ phần cabin bị biến dạng, đưa thi thể tài xế xấu số ra ngoài. Vụ tai nạn làm tài xế bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện, 4 người bị thương, số còn lại bị xây xát, Công an tỉnh Nghệ An đang xác minh số người bị thương nhẹ. Hiện, nguyên nhân vụ xe khách va chạm xe bồn, tài xế tử vong, 19 người bị thương đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Va chạm với ô tô khách, người lái xe mô tô tử vong. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Theo báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh Nghệ An, vụ xe khách va chạm xe bồn, tài xế tử vong, nhiều người bị thương xảy ra vào khoảng 3h45 ngày 19/7, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm này, chiếc xe khách mang BKS 29B-606.xx (chưa rõ danh tính lái xe) chạy hướng Hà Nội – Vinh bất ngờ va chạm mạnh vào xe bồn chở xi măng BKS 37C-105.xx (chưa rõ danh tính tài xế) di chuyển cùng chiều. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương và 1 tài xế mắc kẹt trong cabin. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) đã chỉ đạo huy động 1 xe chở phương tiện, 1 xe CC&CNCH cùng 12 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu nạn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức công tác cứu nạn, hướng dẫn, đưa 19 hành khách đến nơi an toàn; đồng thời, sử dụng các thiết bị chuyên dụng, cắt dỡ phần cabin bị biến dạng, đưa thi thể tài xế xấu số ra ngoài. Vụ tai nạn làm tài xế bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện, 4 người bị thương, số còn lại bị xây xát, Công an tỉnh Nghệ An đang xác minh số người bị thương nhẹ. Hiện, nguyên nhân vụ xe khách va chạm xe bồn, tài xế tử vong, 19 người bị thương đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Va chạm với ô tô khách, người lái xe mô tô tử vong. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).