Nghệ An ngập nặng, người dân, ô tô tiền tỷ bì bõm trong nước

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, từ đêm 15 đến sáng 16/10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xuất hiện mưa to đến rất to. (Ảnh facebook Nghệ An). Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh bị ngập sâu trong nước, các phương tiện tham gia giao thông gặp khó khăn. (Ảnh facebook Nghệ An). Hầu hết các khu vực trong thành phố đều đã trắng xóa một màu nước, có nơi nước ngập sâu tới gần 1 m, giao thông gần như tê liệt, các hoạt động bị trì trệ. (Ảnh facebook Nghệ An). Nhiều phương tiện, ô tô tiền tỷ đều ngập trong biển nước. (Ảnh facebook Vũ Nhu). Khu vực ngập nặng nhất tại TP Vinh là đường, Quang Trung, Lê Lợi, Lý Thường Kiệt, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Bàng, Hồ Tùng Mậu, đại lộ Lê Nin, đường 72m Vinh – Hưng Tây… (Ảnh facebook Vũ Nhu). Nước ngập sâu khiến một số phương tiện bị chết máy, giao thông ngưng trệ. (Ảnh facebook Vũ Nhu). Nhiều phương tiện cứu hộ giao thông đã phải làm việc hết công suất, lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại các ngã ba, ngã tư cũng hết sức vất vả. (Ảnh facebook Nhịp sống Thành Vinh). Một số tuyến đường người dân đã phải căng dây cảnh báo các phương tiện giao thông để đảm bảo an toàn, tránh chết máy cũng như xảy ra các tai nạn đáng tiếc. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, cho biết, sáng 16/10, Sở đã thông báo cho các trường, các Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh tùy điều kiện thực tế để quyết định cho học sinh nghỉ học hay không. (Ảnh Nhịp sống Thành Vinh). Do mưa lớn nên nhiều trường học tại các địa phương như thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Nghi Lộc đã thông báo cho học sinh nghỉ học và sẽ có kế hoạch học bù. (Ảnh Nhịp sống Thành Vinh). Dự báo, trong những ngày tới, tại Nghệ An tiếp tục có mưa to gây ngập úng, lũ lụt tại nhiều địa phương. (Ảnh facebook Nhịp sống Thành Vinh). Tỉnh Nghệ An cảnh báo người dân cần thực hiện các giải pháp bảo vệ an toàn cho người và tài sản, đặc biệt cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá. (Ảnh facebook Nhịp sống Thành Vinh). Clip: Mưa lớn ngập cả tuyến đường tại TP Vinh. (Nguồn: Facebook An Hồ Pi).

