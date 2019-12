Ngân 98 lộ clip nhạy cảm: Người phát tán clip sẽ đối mặt với tội danh gì?

Theo hình ảnh ghi lại thì rất nhiều người đồng tình đây là "hotgirl thị phi" Ngân 98. Trước đó cô nàng từng chia sẻ bị cướp điện thoại, bên trong có chứa nhiều ảnh nude và clip riêng tư một vài tháng trước. Sau đó, hotgirl quê Bình Định không một ngày bình yên khi bị người lạ gửi tin nhắn nặc danh, tống tiền.

Số tiền mà người này đưa ra là 300 triệu đồng, kèm điều kiện phải chuyển khoản đầy đủ mới được lấy lại điện thoại và được xóa những hình ảnh, clip nhạy cảm vĩnh viễn. Ngân 98 cho biết, cô không chấp nhận điều kiện của kẻ xấu đưa ra và lập tài khoản cá nhân khác nhưng vẫn phải chịu cảnh ''mất ăn mất ngủ''.

Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định). Cô gái này nổi lên với danh xưng ‘hot girl’ bởi những bộ ảnh khoe vòng 1 nóng bỏng.

Qua đó, dư luận cũng đặt câu hỏi người phát tán clip "nhạy cảm" của Ngân 98 sẽ đối mặt với tội danh gì? Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, clip sex là clip có nội dung dung tục, đồi trụy. Là clip mô tả cảnh quan hệ tình dục hoặc những hành vi có tính chất tình dục.

Những hình ảnh clip sex rất dễ tác động đến tâm lý, cảm xúc tình dục làm kích thích tình dục. Những người xem, tiếp xúc với những clip, văn hóa phẩm này rất dễ nảy sinh những suy nghĩ và hành động tiêu cực. Bởi vậy các clip sex được xác định là văn hóa phẩm đồi trụy.

Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi sản xuất, lưu trữ, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Bởi vậy, nếu người nào làm ra clip sex rồi phát tán lên mạng xã hội, tuyên truyền công khai clip của mình thì sẽ bị xử lý hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Luật sư Cường cho biết thêm, còn nếu người ghi lại hình ảnh quan hệ tình dục, ảnh khỏa thân, các clip sex để lưu giữ kỉ niệm mà không nhằm phát tán, truyền bá cho người khác xem thì hành vi này pháp luật không cấm, đây là quyền tự do cá nhân.

Trong trường hợp những clip, hình ảnh sex bị thất lạc, lộ ra ngoài khiến người khác có được và phát tán lên mạng xã hội, truyền bá công khai cho từ 10 người biết trở lên thì người phát tán hình ảnh, clip sex này sẽ bị xử lý hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Cụ thể, Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy được quy định tại Điều 326 Bộ luật hình sự năm 2015, cụ thể như sau:

1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi truỵ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB);

b) Sách in, báo in có số lượng từ 50 đơn vị đến 100 đơn vị;

c) Ảnh bản giấy có số lượng từ 100 ảnh đến 200 ảnh;

d) Phổ biến cho 10 người đến 20 người;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 05 gigabyte (GB) đến dưới 10 gigabyte (GB);

c) Sách in, báo in có số lượng từ 51 đơn vị đến 100 đơn vị;

d) Ảnh bản giấy có số lượng từ 201 ảnh đến 500 ảnh;

đ) Phổ biến cho 21 người đến 100 người;

e) Đối với người dưới 18 tuổi;

g) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

