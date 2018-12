Mưu sinh giữa đêm lạnh dưới 10 độ C của Hà Nội

Hà Nội đang vào thời điểm lạnh kỷ lục. Thời tiết rét buốt cắt da cắt thịt như những ngày này là sự cản trở lớn đối với những người dân lao động nghèo khi phải mưu sinh, làm việc ngoài đường vào ban đêm, lúc nhiệt độ giảm sâu nhất chỉ còn 9 độ C. Hình ảnh chú xe ôm đứng tuổi đứng nép mình tránh cơn mưa rào khiến người qua đường nao lòng. Thời tiết giá rét không những cản trở công việc của những người bán hàng rong mà còn làm hư hỏng hàng hóa của họ. Dù đêm khuya, mưa lạnh, những công nhân vệ sinh vẫn phải ra đường làm việc, góp công sức giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp.Ở những gian bán hoa quả dưới gầm cầu Long Biên, người lao động dường như không được ngủ cả đêm. Từ 10h đêm cho tới 4 - 5h sáng là lúc chợ Long Biên bắt đầu “chuyển mình”. Những xe tải lớn chở đồ rục rịch nhập hàng, xếp đồ bày bán, bất kể đàn ông hay phụ nữ cũng đều phải vận chuyển những bao tải hàng nặng. Tại các khu trọ của sinh viên, những người bán hàng dắt xe đạp chở bỏng ngô, bánh đa vẫn cần mẫn đi làm.Những xe đẩy bán bánh mì, ngô xào như thế này thường bán cả đêm không nghỉ.Những ngày rét buốt, để phục vụ nhu cầu thưởng thức ngô, khoai nướng của người dân, những bếp than bán ngô kéo dài đến khuya, muộn hơn bình thường. Hơi ấm từ vỉ than tuy không đáng kể nhưng cũng phần nào xua đi được cái lạnh dưới 10 độ của những đêm đông giá lạnh của Hà Nội.

