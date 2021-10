Muốn bay nội địa từ ngày 10/10, hành khách cần có điều kiện gì?

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Quy định này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không trên phạm vi toàn quốc và thực hiện thí điểm từ ngày 10/10 đến hết ngày 20/10. Theo quyết định, kế hoạch khai thác giai đoạn thí điểm gồm 19 đường bay, với 19 chuyến khứ hồi (38 chuyến bay/ngày). Mỗi ngày sẽ có 38 chuyến bay, gồm 13 chuyến từ TP.HCM đi các tỉnh Bình Định, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hoà, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Thanh Hoá, Hải PHòng, Phú Quốc, Gia Lai, Rạch Giá với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Trong quy định, hành khách bay cần đáp ứng đủ điều kiện: Phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19). Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay. Thực hiện khai báo y tế theo quy định, hoàn thành bản cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không (check-in) tại điểm xuất phát. Không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng…Trên máy bay, hành khách cần đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc. Kết thúc chuyến bay: Trong quá trình di chuyển từ cảng hàng không về nơi cư trú, lưu trú luôn thực hiện 5K, sử dụng ứng dụng PC-COVID, hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người. Chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú; Tự theo dõi sức khoẻ hoặc thực hiện cách ly tại nơi cư trú, lưu trú theo quy định cụ thể của từng địa phương. Đối với địa phương nơi hành khách cư trú, lưu trú: Quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát những người về địa phương theo quy định cụ thể của địa phương, đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ hai kể từ khi về nơi cư trú, lưu trú đối với hành khách về từ vùng dịch. Quy định của Bộ GTVT cũng nêu rõ các yêu cầu để thực hiện chuyến bay an toàn. Máy bay đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19: trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế; được vệ sinh, khử khuẩn sau mỗi chuyến bay. Không tổ chức các dịch vụ trên chuyến bay, trừ cung cấp nước uống. Tổ bay đã tiêm đủ liều vắc xin, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 7 ngày đối với tổ lái và 72 giờ đối với tiếp viên hàng không trước khi lên máy bay. Video: Đảm bảo an toàn khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 2 Files 1- MP4 File 25.87 MB 2- MP4 File 25.87 MB

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Quy định này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không trên phạm vi toàn quốc và thực hiện thí điểm từ ngày 10/10 đến hết ngày 20/10. Theo quyết định, kế hoạch khai thác giai đoạn thí điểm gồm 19 đường bay, với 19 chuyến khứ hồi (38 chuyến bay/ngày). M ỗi ngày sẽ có 38 chuyến bay, gồm 13 chuyến từ TP.HCM đi các tỉnh Bình Định, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hoà, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Thanh Hoá, Hải PHòng, Phú Quốc, Gia Lai, Rạch Giá với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Trong quy định, hành khách bay cần đáp ứng đủ điều kiện: Phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19). Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay. Thực hiện khai báo y tế theo quy định, hoàn thành bản cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không (check-in) tại điểm xuất phát. Không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng… Trên máy bay, hành khách cần đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc. Kết thúc chuyến bay: Trong quá trình di chuyển từ cảng hàng không về nơi cư trú, lưu trú luôn thực hiện 5K, sử dụng ứng dụng PC-COVID, hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người. Chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú; Tự theo dõi sức khoẻ hoặc thực hiện cách ly tại nơi cư trú, lưu trú theo quy định cụ thể của từng địa phương. Đối với địa phương nơi hành khách cư trú, lưu trú: Quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát những người về địa phương theo quy định cụ thể của địa phương, đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ hai kể từ khi về nơi cư trú, lưu trú đối với hành khách về từ vùng dịch. Quy định của Bộ GTVT cũng nêu rõ các yêu cầu để thực hiện chuyến bay an toàn. Máy bay đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19: trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế; được vệ sinh, khử khuẩn sau mỗi chuyến bay. Không tổ chức các dịch vụ trên chuyến bay, trừ cung cấp nước uống. Tổ bay đã tiêm đủ liều vắc xin, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 7 ngày đối với tổ lái và 72 giờ đối với tiếp viên hàng không trước khi lên máy bay . Video: Đảm bảo an toàn khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 2 Files 1- MP4 File 25.87 MB 2- MP4 File 25.87 MB