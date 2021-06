Mụ mị trước dục vọng, các cô gái xinh đẹp thành nạn nhân clip giường chiếu

Dọa tung clip nhạy cảm để được quan hệ tình dục, tống tiền bạn gái: Do tin tưởng bạn trai quen trên mạng xã hội nên chị N.T.M.D (26 tuổi, ở huyện Duyên Hải, Trà Vinh) nhiều lần gửi ảnh, clip khỏa thân cho người yêu. Tuy nhiên, Võ Văn Thật (24 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải) lại dùng ảnh và clip này ép chị quan hệ tình dục và buộc đưa 15 triệu đồng. Ngày 9/6, Thật bị Công an bắt. Dọa tung clip nóng ép người yêu cũ làm "hợp đồng tình dục": Níu kéo tình cảm bất thành, Nguyễn Mạnh Cường (SN 1996, ở Yên Bái) đã dọa tung clip nóng của người yêu cũ rồi ép cô gái làm hợp đồng tình dục, nếu không đáp ứng sẽ bị phạt tiền. Đến trưa 30/5, Tường gọi cho chị T. ra cổng chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội để lấy tiền. Hai bên đang to tiếng cãi nhau thì bị lực lượng Công an đưa về phường giải quyết. Ngày 3/6, Công an quận Đống Đa đã tạm giữ Cường để điều tra. "Tú ông" quỵt tiền, đe dọa tung "clip nóng" tống tiền gái bán dâm: Sau khi mua dâm với giá 5 triệu, Vũ Đức Đông (SN 1986, trú huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đã không trả nữ PG tiền mà còn bắt cô gái này chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng. Đồng thời đe dọa cô gái nếu không chuyển tiền thì Đông sẽ đăng "clip nóng" lên mạng. Do không có tiền trả nợ nên Đông ép cô gái này đi bán dâm. Khi cô gái này đa bán dâm cho khách ở quận Hoàng Mai, Hà Nội thì bị Công an phát hiện. Ngày 23/4, Đông bị Công an quận Hoàng Mai bắt giữ. Dùng ảnh 'nóng', clip nhạy cảm tống tiền người tình: Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Lê Văn Phúc (43 tuổi, trú xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) nhiều lần dùng các ảnh 'nóng', clip nhạy cảm để tống tiền người tình nhằm mục đích tống tiền, chiếm đoạt 200 triệu đồng. Ngày 31/3, tại một quán cà phê thuộc phường Hiệp Tân, Công an thị xã Hòa Thành bắt quả tang Phúc đang có hành vi chiếm đoạt tài sản của người phụ nữ này. Dọa tung clip ân ái, tống tiền khi bị người tình đòi chia tay: Trong thời gian quan hệ ngoài luồng với chị T., Nguyễn Văn Đô (28 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã lén lút dùng điện thoại quay lại cảnh ân ái của hai người. Khi chị T. muốn chấm dứt mối quan hệ, Đô đã doạ tung clip nóng và yêu cầu chị T. đưa 40 triệu đồng nếu không sẽ gửi những video, hình ảnh trên cho chồng của T. Ngày 26/3, khi Đô đang nhận tiền của chị T. thì bị Công an TP Biên Hòa bắt giữ. Cô gái 9x bị bạn trai mới quen tống tình, tống tiền, dọa tung clip 'nóng': Chị V.B.H.H (24 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) bị người bạn trai mới quen tên Trần Minh Duy (25 tuổi, ngụ xã Phú Ngọc, Định Quán) liên tục sử dụng các hình ảnh, clip uy hiếp, đe dọa, yêu cầu cô gái tiếp tục đi nhà nghỉ và đưa thêm 5 triệu đồng, nếu không sẽ đăng lên mạng xã hội. Chị H. cầu cứu công an và Duy bị công an bắt khẩn cấp vào ngày 19/8/2020. Chia tay xong dọa tung "ảnh nóng" để tống tiền người yêu cũ: Sau khi 2 người chia tay, Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1996 trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) dọa sẽ tung một loạt ảnh, clip nóng của bạn gái cũ ép nạn nhân phải đưa 86 triệu đồng. Do lo sợ và liên tục bị đe dọa, nên chị H. đã đồng ý đưa tiền cho người này. Theo thỏa thuận, ngày 18/7, chị phải đưa 55 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ chuyển sau. Chiều 18/7/2020, khi Sơn đang lấy số tiền trên thì bị bắt. Cô giáo mầm non xinh đẹp bị đe dọa tung clip nóng để tống tiền: Muốn níu kéo tình cảm với cô giáo mầm non xinh đẹp, Lăng Văn Sẩn (SN 1971, trú huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đã bí mật quay clip quan hệ riêng tư giữa 2 người, đồng thời dọa sẽ tung những clip này lên mạng xã hội. Lo ngại hình ảnh bị phát tán, cô giáo đã đồng ý đưa cho đối tượng 80 triệu đồng. Ngày 7/5/2020, khi Sẩn đang nhận số tiền trên tại một nhà nghỉ thì bị Công an huyện Sơn Động, Bắc Giang bắt quả tang. >>> Xem thêm video: Phụ nữ dọa tung clip nhạy cảm tống tiền người tình 63 tuổi. Nguồn: Pháp Luật TP HCM.

