Một phụ nữ mất 12 tỷ đồng và loạt "bay" tiền tỷ qua app

Người phụ nữ tại mất 12 tỷ vì kinh doanh online qua app: Ngày 26/3, Công an TP Hà Nội cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo kinh doanh Dropshipping qua ứng dụng "Supply Helper". Theo đó, chị H. (trú tại Hà Nội) đã trình báo về việc bị lừa đảo số tiền lớn. Cụ thể, chị H. cho biết quen một đối tượng giới thiệu bán hàng online và được khoe vừa lãi 80 triệu đồng sau khi bán được 2 chiếc đồng hồ qua ứng dụng "Supply Helper" nên đã làm theo. Khi số tiền nạp mua đơn hàng lên tới 12 tỷ đồng, chị H. bị chặn liên lạc và không thể rút tiền ra được nữa. (Ảnh minh họa) Mất 3 tỷ vì quét khuôn mặt trên app lừa đảo: Tháng 2/2024, Công an TP Hà Nội cho biết. ông P. (ngụ quận Hoàn Kiếm) nghe cuộc gọi của người tự xưng là cán bộ UBND phường Hàng Bông, đề nghị ông tích hợp mã định danh tại nhà. Đối tượng yêu cầu ông P. tải phần mềm Dịch vụ công giả mạo. Sau khi đăng nhập, ông P. quét khuôn mặt theo yêu cầu của ứng dụng. Ngày hôm sau, ông P. phát hiện tài khoản chứng khoán mất kiểm soát, bị bán và chuyển tiền cho tài khoản khác. Tổng thiệt hại là 3 tỷ đồng. Mất 15,3 tỷ đồng vì bị lừa cài ứng dụng dịch vụ công giả mạo: Ngày 17/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiếp nhận đơn của 6 bị hại trình báo việc bị chiếm đoạt tổng gần 20,6 tỷ đồng. Trong đó người bị chiếm đoạt nhiều nhất là 15,3 tỷ. Cụ thể, anh V. (trú tại Long Biên, Hà Nội) sau khi truy cập đường dẫn do "cán bộ công an phường" cung cấp, tải ứng dụng giả mạo dịch vụ công để "bốc số thứ tự trước, không phải chờ khi lên quận làm thủ tục", đã bị chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng. Với thủ đoạn tương tự, chị A. (Hai Bà Trưng) đã bị chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng. Mất tiền tỷ vì tin chiêu trò "đầu tư qua mạng nhận lãi 10%": Ngày 7/9/2023, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), công an tỉnh này vừa tiếp nhận tố giác về tội phạm của bà P.T.N. (51 tuổi, ở TP Hạ Long, Quảng Ninh) bị lừa đảo qua mạng. Cụ thể, bị đối tượng sử dụng tài khoản facebook "Đức Duy" hứa đầu tư tiền vào một trang web với "lãi suất 10%". Khi số tiền đầu tư lên tới hơn 1,1 tỷ đồng, người này không thể rút được tiền thì mới biết mình bị lừa. Mất tiền tỷ vì tin lời đầu tư trên mạng: Ngày 30/11/2023, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP HCM) đã có cảnh báo về phương thức lừa đảo bằng hình thức tuyển dụng việc làm, kiếm tiền trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, bà N.N.Thảo (SN 1978, ngụ quận 6) bị nhóm đối tượng trong Facebook "Đầu Tư Thu Lợi Nhuận" dẫn dụ tham gia kiếm tiền trực tuyến với hình thức làm cộng tác viên online cho sản thương mại điện tử rồi chiếm đoạt gần 1,4 tỷ đồng. Mất hàng tỷ đồng vì đầu tư trên mạng: Đầu tháng 3/2023, một tài khoản Facebook tên Dương Tuấn Minh kết bạn làm quen với chị P.H.L., 40 tuổi, trú phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, Bình Phước hướng dẫn chị truy cập vào trang Walmart (https://landing.W-mart.shop) để tải ứng dụng W-mart về điện thoại. Chị L. đã tạo thành công tài khoản và tạo ví tiền trong tài khoản. Tất cả các sản phẩm trên Walmart đều được rao bán bằng đồng tiền ảo USDT, Minh đã hướng dẫn chị giao dịch mua tiền ảo USDT lừa đảo nạn nhân hơn 2 tỷ đồng. Tài khoản bốc hơi gần 2 tỷ đồng sau khi tải app 'Bộ Công an': Ngày 12/8/2022, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị P. (SN 1980; trú tại Cầu Giấy) về việc nhận được một cuộc điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an. Đối tượng thông báo chị P. có liên quan đến một vụ án điều tra và yêu cầu chị tải ứng dụng giả mạo “Bộ Công an” để phục vụ điều tra. Sau khi đăng nhập tài khoản chị P. phát hiện tài khoản bị mất gần 2 tỷ đồng nên đã đến cơ quan Công an trình báo. Bị thao túng tâm lý, mất hơn 26,5 tỷ đồng: Tháng 4/2022, vì thiếu cảnh giác và bị các đối tượng lừa đảo trên mạng uy hiếp tinh thần, bà T.T.C ở TP Từ Sơn, Bắc Ninh làm theo hướng dẫn mở 2 tài khoản ở 2 ngân hàng rồi vay mượn, huy động người thân gửi vào tổng cộng 26,5 tỷ đồng. Chỉ 3 ngày sau số tiền trên bị rút hết sạch. >>> Xem thêm video: Bị bắt vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Hòa thượng “dởm” khai gì?

