Lửa thiêu rụi 10 căn nhà ở An Giang

Chiều 29/3, đại diện UBND thị trấn An Phú (huyện An Phú, An Giang) cho biết, trên địa bàn thị trấn vừa xảy ra vụ cháy làm 10 căn nhà dân bị thiêu rụi hoàn toàn và 3 căn nhà khác bị cháy khoảng 50%.

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 10 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn (Ảnh: Dân Việt).

Trước đó, khoảng 13h30 cùng ngày, tại khu vực đông dân cư, thuộc tổ 37, ấp An Thịnh, thị trấn An Phú, một ngọn lửa bất ngờ bùng cháy ở nhà một hộ dân sau đó cháy lan rất nhanh đến các căn nhà kế cận.

Nhận được tin báo, Công an huyện An Phú huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ, xe chữa cháy, phối hợp cùng lực lượng quân sự địa phương đến hiện trường.

Do nắng gắt, các nhà bị cháy đều làm bằng gỗ nên ngọn lửa lan nhanh chóng. Sau 2 giờ kể từ vụ cháy được phát hiện, ngọn lửa mới được dập tắt.

Các hộ bị hỏa hoạn đều thuộc diện nghèo, khó khăn nên địa phương đã hỗ trợ trước mắt 3 triệu đồng/hộ cho các hộ có nhà bị cháy hoàn toàn và 1 triệu đồng/hộ cho các hộ có nhà bị cháy 50%. Riêng Đảng ủy, UBND thị trấn An Phú tổ chức quyên góp hỗ trợ các vật dụng, đồ ăn cần thiết cho các hộ để tạm thời ổn định cuộc sống.