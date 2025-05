Đọ nhan sắc Bích Phương - Phương Ly - Miu Lê “Em xinh say hi”

Miu Lê là một trong số 30 gương mặt của chương trình Em xinh say hi. Trong những năm qua, cô có nhiều ca khúc được yêu thích như: Giấc mơ thần tiên, Lặng thầm yêu, Giả vờ nhưng em yêu anh, Mình yêu từ bao giờ, Yêu một người có lẽ, Vì mẹ anh bắt chia tay. Ảnh: FB Miu Lê. Ca sĩ Miu Lê từng chia sẻ trên Tiền Phong, cô là người may mắn trong ca hát, diễn xuất bên cạnh sự nỗ lực. "Tôi không được đào tạo qua trường lớp và chỉ là tay ngang vào nghề. Những điều tôi có được nhờ quan sát và học hỏi, tôi cũng cảm thấy mình may mắn", cô nói. Ảnh: FB Miu Lê.Diễn viên Miu Lê sở hữu thân hình khỏe khoắn nhưng không hề mất đi vẻ gợi cảm. Ảnh: FB Miu Lê. Nữ ca sĩ tự tin mặc thiết kế tôn vòng một gợi cảm. Ảnh: FB Miu Lê. Cũng tham gia Em xinh say hi, Bích Phương từng vào top 7 chương trình Vietnam Idol 2010. Tên tuổi của cô gắn liền với các bài hát: Bùa yêu, Bao giờ lấy chồng...Ảnh: FB Bích Phương. Khi mới vào nghề, Bích Phương sở hữu thân hình khá tròn trịa. Ít năm trở lại đây, cô trẻ trung, gợi cảm hơn. Bích Phương thừa nhận việc dao kéo mũi và cằm. Tuy nhiên, cô một mực phủ nhận nghi vấn tiêm chân thon. Ảnh: FB Bích Phương. Bích Phương ban đầu gắn liền với hình ảnh nữ tính, kín đáo sau đó chuyển sang phong cách gợi cảm. Ảnh: FB Bích Phương. Nữ ca sĩ quyến rũ mọi ánh nhìn ở tuổi 36. Ảnh: FB Bích Phương. Phương Ly sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Theo Thể Thao Văn Hóa, bố mẹ của nữ ca sĩ từng là diễn viên của Đoàn Ca múa Thanh Hóa (nay là Nhà hát Ca – Múa – Kịch Lam Sơn). Ảnh: FB Phương Ly. Năm 2007, khi 17 tuổi, Phương Ly vào top 30 Vietnam Idol. Năm 2010, em gái Phương Linh dừng chân ở vòng bán kết Vietnam Idol. Ảnh: FB Phương Ly. Năm 2017, Phương Ly kết hợp với JustaTee thể hiện ca khúc Mặt trời của em. Năm 2018, cô cùng JustaTee thể hiện ca khúc Thằng điên. Cả hai bài hát đều được nhiều khán giả yêu thích. Ảnh: FB Phương Ly. Tuổi 35, Phương Ly trẻ trung, cá tính. Cô sở hữu một số hình xăm ấn tượng. Ảnh: FB Phương Ly. Xem video: "Miu Lê trong chương trình Sao đại chiến". Nguồn VTV3

