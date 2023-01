Linh vật mèo Tết 2023 “trình làng” vô số kiểu tạo hình độc, lạ

Ngày 16/1, UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) khai màn Hội hoa xuân Tết Quý Mão tại quảng trường thị trấn Ái Tử. Trong đó, điểm nhấn là tượng linh vật mèo Tết 2023. "Mèo hoa hậu" này là mèo tam thể, được làm từ chất liệu xốp và thạch cao, do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (31 tuổi) ở xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cùng các cộng sự chế tác. Nhiều người nhận xét, đây là một trong những linh vật đẹp nhất, ấn tượng nhất mùa Tết Nguyên đán năm nay. Sau nhiều ngày thi công đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Xuân an vui, xuân thịnh vượng” cơ bản đã hoàn thành những hạng mục chính. Đại cảnh cổng chào đường hoa có 6 linh vật mèo cao từ 0,8-4,5m, được tạo hình bằng xốp, sơn mỹ thuật giả gốm đã lắp đặt xong. Phông nền đại cảnh phía sau đảo lớn được phân thành lớp trải dài từ phải sang trái với hơn 90 giỏ hoa được sử dụng trên vách tre cao 5,9 m và rộng 46,3 m, xen kẽ với những bông hoa lớn được tạo hình bởi khung sắt, ốp lưới mây mắt cáo làm cánh hoa. (Ảnh: Người đưa tin) Cổng kết là đôi linh vật mèo cao nhất đường hoa lần lượt là 4,5 cà 5,5m, thân được kết từ hơn 400m vải, thi công trong 3 tuần với nhiều công đoạn từ tạo hình linh vật với mút xốp, phủ vải mùng và cao su non, thêm lớp vải xô bồi keo, lại phủ thêm bông gai nhuyễn, kế đến mới xếp vải và phủ lớp chống thấm. (Ảnh: Người đưa tin) Tại Vĩnh Phúc, linh vật dù mới hoàn thành được 90% nhưng cũng khiến nhiều người phải hoảng hốt. Chú mèo có biểu cảm không mấy thân thiện, thêm gương mặt đen xì chưa hoàn thiện mang tới cảm giác u ám hơn là chào xuân. . Tuy nhiên, đây chưa phải là công đoạn cuối cùng. Hy vọng, khi hoàn thành linh vật nhìn sẽ thân thiện hơn. Mèo ở Suối Tiên từ khi ra mắt đã vấp phải muôn vàn ý kiến chê trách. Mọi người chỉ có thể dùng từ “nụ cười ngờ nghệch, ánh mắt thẫn thờ” hay “mèo chạy deadline” để miêu tả về linh vật này. Sau đó, phía Suối Tiên đã mang linh vật đi sửa rồi trưng bày lại, tuy nhiên cũng không khiến cục diện thay đổi là mấy. Mọi người vẫn có phần ngán ngẩm vì dù thay đổi trạng thái biểu cảm nhưng chú mèo không được tự nhiên, cười như gượng ép. Mèo tại Khánh Hòa mang dáng vẻ rụt rè, không hứng khởi chào năm mới. (Ảnh: Vietnamnet) Linh vật tại Thanh Hóa khiến nhiều người phải suy ngẫm vì trông chẳng giống mèo. (Ảnh: Vietnamnet) Linh vật mèo Tết 2023 gây xôn xao là chú mèo ở công viên Thống Nhất, Hà Nội. Chú mèo này có tạo hình màu vàng cam và hơi gầy. Linh vật này được quấn ngoài bằng dây thừng để tạo hình, có kết hợp đèn chiếu sáng, chiều cao khoảng 2m, dài gần 3m. Nhiều người cho rằng, phần miệng của linh vật không giống mèo mà giống... chuột, thỏ hoặc cáo. Nổi đình nổi đám nhất là "mèo lực sĩ" đến từ Bến Tre. Không chỉ gây sốt với cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, "mèo lực sĩ" còn khiến du khách hoang mang vì không hiểu ý nghĩa tạo hình chú mèo cơ bắp theo kiểu một bên có một bên không. Được biết, linh vật mèo tại Cồn Phụng được tạc bằng bê tông trong hơn một tuần, đặt tên là "mèo tập tạ Bến Tre". Danh hiệu "linh vật mèo độc lạ nhất năm" phải kể đến mèo Gò Công - Tiền Giang. Khác với những linh vật mèo của các tỉnh, mèo Tiền Giang được làm từ rơm rạ ép trông có vẻ khá lạ mắt. Tuy nhiên, tạo hình khuôn mặt chú mèo khiến dân tình phải thắc mắc không biết đây là mèo hay chuột. Hai chú mèo linh vật 2023 tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai có vẻ ngoài không quá cầu kỳ, nhưng vẫn toát lên vẻ dễ thương, xinh xắn. Đôi tay "măng cụt" đang vẫy chào và miệng cười chúm chím của chú mèo này thật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Có lẽ mèo ở Quy Nhơn, Bình Định là một trong những chú mèo có diện mạo uy nghiêm nhất với bộ lông vằn dũng mãnh. Năm nay, biểu tượng chính của linh vật mèo Bình Định là gia đình mèo gồm mèo bố, mèo mẹ và 7 mèo con đang vui chơi, sum vầy bên nhau, thể hiện tình cảm của gia đình. Tạo hình của nhân vật mèo Cà Mau lấy tông màu vàng là chủ đạo. Chú mèo bên trái cầm một thỏi vàng, chú mèo bên phải cầm một câu đối chúc mừng năm mới. Xung quanh được trang trí bởi những tạo hình thỏi vàng lấp lánh, bánh chưng xanh, bánh tét,… Nhiều người cho rằng, nhìn linh vật mèo Cà Mau là đã thấy Tết. >>> Xem thêm video: Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị được cho là “hoa hậu Mèo”?. Nguồn: Kiên Thức.

Ngày 16/1, UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) khai màn Hội hoa xuân Tết Quý Mão tại quảng trường thị trấn Ái Tử. Trong đó, điểm nhấn là tượng linh vật mèo Tết 2023. "Mèo hoa hậu" này là mèo tam thể, được làm từ chất liệu xốp và thạch cao, do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (31 tuổi) ở xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cùng các cộng sự chế tác. Nhiều người nhận xét, đây là một trong những linh vật đẹp nhất, ấn tượng nhất mùa Tết Nguyên đán năm nay. Sau nhiều ngày thi công đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Xuân an vui, xuân thịnh vượng” cơ bản đã hoàn thành những hạng mục chính. Đại cảnh cổng chào đường hoa có 6 linh vật mèo cao từ 0,8-4,5m, được tạo hình bằng xốp, sơn mỹ thuật giả gốm đã lắp đặt xong. Phông nền đại cảnh phía sau đảo lớn được phân thành lớp trải dài từ phải sang trái với hơn 90 giỏ hoa được sử dụng trên vách tre cao 5,9 m và rộng 46,3 m, xen kẽ với những bông hoa lớn được tạo hình bởi khung sắt, ốp lưới mây mắt cáo làm cánh hoa. (Ảnh: Người đưa tin) Cổng kết là đôi linh vật mèo cao nhất đường hoa lần lượt là 4,5 cà 5,5m, thân được kết từ hơn 400m vải, thi công trong 3 tuần với nhiều công đoạn từ tạo hình linh vật với mút xốp, phủ vải mùng và cao su non, thêm lớp vải xô bồi keo, lại phủ thêm bông gai nhuyễn, kế đến mới xếp vải và phủ lớp chống thấm. (Ảnh: Người đưa tin) Tại Vĩnh Phúc, linh vật dù mới hoàn thành được 90% nhưng cũng khiến nhiều người phải hoảng hốt. Chú mèo có biểu cảm không mấy thân thiện, thêm gương mặt đen xì chưa hoàn thiện mang tới cảm giác u ám hơn là chào xuân. . Tuy nhiên, đây chưa phải là công đoạn cuối cùng. Hy vọng, khi hoàn thành linh vật nhìn sẽ thân thiện hơn. Mèo ở Suối Tiên từ khi ra mắt đã vấp phải muôn vàn ý kiến chê trách. Mọi người chỉ có thể dùng từ “nụ cười ngờ nghệch, ánh mắt thẫn thờ” hay “mèo chạy deadline” để miêu tả về linh vật này. Sau đó, phía Suối Tiên đã mang linh vật đi sửa rồi trưng bày lại, tuy nhiên cũng không khiến cục diện thay đổi là mấy. Mọi người vẫn có phần ngán ngẩm vì dù thay đổi trạng thái biểu cảm nhưng chú mèo không được tự nhiên, cười như gượng ép. Mèo tại Khánh Hòa mang dáng vẻ rụt rè, không hứng khởi chào năm mới. (Ảnh: Vietnamnet) Linh vật tại Thanh Hóa khiến nhiều người phải suy ngẫm vì trông chẳng giống mèo. (Ảnh: Vietnamnet) Linh vật mèo Tết 2023 gây xôn xao là chú mèo ở công viên Thống Nhất, Hà Nội. Chú mèo này có tạo hình màu vàng cam và hơi gầy. Linh vật này được quấn ngoài bằng dây thừng để tạo hình, có kết hợp đèn chiếu sáng, chiều cao khoảng 2m, dài gần 3m. Nhiều người cho rằng, phần miệng của linh vật không giống mèo mà giống... chuột, thỏ hoặc cáo. Nổi đình nổi đám nhất là "mèo lực sĩ" đến từ Bến Tre. Không chỉ gây sốt với cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, "mèo lực sĩ" còn khiến du khách hoang mang vì không hiểu ý nghĩa tạo hình chú mèo cơ bắp theo kiểu một bên có một bên không. Được biết, linh vật mèo tại Cồn Phụng được tạc bằng bê tông trong hơn một tuần, đặt tên là "mèo tập tạ Bến Tre". Danh hiệu "linh vật mèo độc lạ nhất năm" phải kể đến mèo Gò Công - Tiền Giang. Khác với những linh vật mèo của các tỉnh, mèo Tiền Giang được làm từ rơm rạ ép trông có vẻ khá lạ mắt. Tuy nhiên, tạo hình khuôn mặt chú mèo khiến dân tình phải thắc mắc không biết đây là mèo hay chuột. Hai chú mèo linh vật 2023 tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai có vẻ ngoài không quá cầu kỳ, nhưng vẫn toát lên vẻ dễ thương, xinh xắn. Đôi tay "măng cụt" đang vẫy chào và miệng cười chúm chím của chú mèo này thật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Có lẽ mèo ở Quy Nhơn, Bình Định là một trong những chú mèo có diện mạo uy nghiêm nhất với bộ lông vằn dũng mãnh. Năm nay, biểu tượng chính của linh vật mèo Bình Định là gia đình mèo gồm mèo bố, mèo mẹ và 7 mèo con đang vui chơi, sum vầy bên nhau, thể hiện tình cảm của gia đình. Tạo hình của nhân vật mèo Cà Mau lấy tông màu vàng là chủ đạo. Chú mèo bên trái cầm một thỏi vàng, chú mèo bên phải cầm một câu đối chúc mừng năm mới. Xung quanh được trang trí bởi những tạo hình thỏi vàng lấp lánh, bánh chưng xanh, bánh tét,… Nhiều người cho rằng, nhìn linh vật mèo Cà Mau là đã thấy Tết. >>> Xem thêm video: Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị được cho là “hoa hậu Mèo”?. Nguồn: Kiên Thức.