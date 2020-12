Liên tiếp xảy ra tai nạn liên quan xe khách, nhiều người thương vong

Khoảng 11h ngày 28/11, tại km 74+900, quốc lộ 5, đoạn qua thị trấn Phú Thái (Kim Thành, Hải Dương), xe khách 19B-015.65 lưu thông hướng Hà Nội - Hải Phòng đã va chạm với xe mô tô 34P9-4254 do anh Chu Văn Hùng (SN 1989, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn) đi ngược chiều khiến anh Hùng tử vong tại chỗ. Vào khoảng 10h30 ngày 28/11, tại vòng xoay đường Hùng Vương, tổ dân phốP 3, phường Phổ Minh (TX Đức Phổ, Quảng Ngãi), xe khách Mười Phương mang BKS 51B-413.46, do tài xế Nguyễn Minh Vị, 49 tuổi, xã Đức Chánh (Mộ Đức) điều khiển lưu thông trên đường Hùng Vương theo hướng đông tây, thì va chạm với xe máy 76H1-231.25 chạy hướng bắc nam, do bà Nguyễn Thị Hồng Phúc, 55 tuổi, ở phường Phổ Vinh (TX.Đức Phổ) điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn làm bà Phúc tử vong tại chỗ. Chiều 28/11, xe khách giường nằm mang BKS 99B 021.55 thuộc nhà xe Thành Anh, chạy tuyến Bắc Ninh - Nghĩa Lộ đang di chuyển theo hướng Phú Thọ - Yên Bái. Đến địa phận xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ mất lái đâm vào hàng loạt xe máy đi cùng chiều phía trước đẩy các xe máy trên xuống rãnh thoát nước bên vệ đường. Vụ tai nạn đã khiến nhiều người bị thương, 5 xe máy hư hỏng. Chiều tối 25/11, xe ô tô khách biển kiểm soát tỉnh Gia Lai 81B-005.55 (nhà xe Đức Thưởng) do tài xế Nguyễn Dũng (42 tuổi, trú ở tỉnh Gia Lai) điều khiển trên đường Hồ Chí Minh chạy hướng Đắk Tô - Ngọc Hồi (Kon Tum). Khoảng 19h cùng ngày, khi đến địa phận thôn 2, xã Tân Cảnh (huyện Đăk Tô), xe khách va chạm với xe máy BKS 82U1-03413 do anh A Trung (27 tuổi) chở anh Hoàng Văn Nhất (28 tuổi, cùng trú tại xã Pô Kô, huyện Đắk Tô) chạy theo chiều ngược lại. Hậu quả khiến anh A Trung và anh Hoàng Văn Nhất tử vong tại chỗ. Sáng 27/11, tại km 1434+320 Quốc lộ 1, đoạn thuộc thôn Tân Đảo, xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã xảy ra vụ TNGT liên hoàn. Thời điểm đó, xe đầu kéo 15C-25050 chạy theo hướng bắc - nam, đã bất ngờ va chạm với ô tô khách 16 chỗ biển số 47B-02679 chạy cùng chiều. Xe khách tiếp tục tông vào xe máy biển số 79H1-77240, do chị Lê Thị Cẩm Tuyền (SN 2002, trú xã Ninh Ích, Ninh Hòa) cầm lái và xe máy biển số 79H1-90228, do ông Đặng Văn Hào (SN 1988, trú tại tỉnh Quảng Trị) điều khiển, đang chạy phía trước xe khách. Hậu quả, chị Tuyền và ông Hào bị thương nặng. Cũng tại Khánh Hòa, vào 8h30 ngày 27/11, tại Km30+500 Quốc lộ 26, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, xe ô tô khách biển kiểm soát 47B-018.21 lưu hành hướng Ninh Hòa - Đắk Lắk vượt xe tải đi cùng chiều phía trước và bị xe bồn biển kiểm soát 79C-005.31 chạy hướng ngược lại tung vào, xe khách đâm vào xe tải biển kiểm soát 79C-023.32 chạy cùng chiều phía sau. Hậu quả, một người trên xe khách bị thương, 3 xe ô tô bị hư hỏng. >>> Mời độc giả xem thêm videoTNGT 28/11: Xe máy đi ngược chiều đấu đầu xe khách, 1 người tử vong. Nguồn: Báo Giao thông.

