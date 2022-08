Liên quan tới vụ Việt Á, bao nhiêu Giám đốc CDC đã "bay ghế“?

Ngày 31/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam BS CKII Đặng Hải Đăng (SN 1966), Giám đốc CDC tỉnh Cà Mau, về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 30/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Sáu - nguyên Giám đốc CDC tỉnh Bình Phước về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 20/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Tôn Thất Thạnh - Giám đốc CDC TP Đà Nẵng về hành vi “Tham ô tài sản”. Ngày 10/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Quang Việt (49 tuổi), Giám đốc CDC TP Hà Nội về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 27/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc CDC tỉnh Đắk Lắk về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 25/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Đắc Thanh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, nguyên Giám đốc CDC tỉnh Trà Vinh về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 20/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Hai (59 tuổi, ngụ phường 4, TP Cao Lãnh), Giám đốc CDC tỉnh Đồng Tháp về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 11/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can và thực hiện Lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Trần Tuấn (SN 1971, Giám đốc tỉnh CDC tỉnh Hà Giang) về hành vi "Nhận hối lộ". Ngày 11/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Lành - nguyên Giám đốc CDC tỉnh Hậu Giang về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 25/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Đức Lưu (SN 1962, Giám đốc CDC tỉnh Nam Định) về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 19/2/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc tỉnh CDC Thừa Thiên - Huế về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 21/1/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lâm Văn Tuấn - Giám đốc CDC tỉnh Bắc Giang về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 31/12/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thành Danh - Giám đốc CDC tỉnh Bình Dương về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 31/12/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC tỉnh Nghệ An về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 18/12/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". >>> Xem thêm video: Nhận diện số 1: Ai đã "thông quan" cho test kit Việt Á gây họa? Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

Ngày 31/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam BS CKII Đặng Hải Đăng (SN 1966), Giám đốc CDC tỉnh Cà Mau, về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 30/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Sáu - nguyên Giám đốc CDC tỉnh Bình Phước về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 20/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Tôn Thất Thạnh - Giám đốc CDC TP Đà Nẵng về hành vi “Tham ô tài sản”. Ngày 10/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Quang Việt (49 tuổi), Giám đốc CDC TP Hà Nội về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 27/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc CDC tỉnh Đắk Lắk về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 25/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Đắc Thanh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, nguyên Giám đốc CDC tỉnh Trà Vinh về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 20/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Hai (59 tuổi, ngụ phường 4, TP Cao Lãnh), Giám đốc CDC tỉnh Đồng Tháp về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 11/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can và thực hiện Lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Trần Tuấn (SN 1971, Giám đốc tỉnh CDC tỉnh Hà Giang) về hành vi "Nhận hối lộ". Ngày 11/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Lành - nguyên Giám đốc CDC tỉnh Hậu Giang về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 25/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Đức Lưu (SN 1962, Giám đốc CDC tỉnh Nam Định) về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 19/2/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc tỉnh CDC Thừa Thiên - Huế về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 21/1/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lâm Văn Tuấn - Giám đốc CDC tỉnh Bắc Giang về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 31/12/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thành Danh - Giám đốc CDC tỉnh Bình Dương về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 31/12/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC tỉnh Nghệ An về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 18/12/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". >>> Xem thêm video: Nhận diện số 1: Ai đã "thông quan" cho test kit Việt Á gây họa? Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.