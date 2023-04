Lật tẩy chiêu trò những kẻ giả danh công an để lừa tình, tiền

Giả danh trung tá ở Bộ Công an lừa tiền 9 phụ nữ: Đinh Thành Hiếu (40 tuổi, ngụ TP HCM) lên mạng xã hội đặt mua một bộ cảnh phục Công an nhân dân và bộ lon cấp tá với giá 2,2 triệu đồng. Sau đó, Hiếu sử dụng Zalo tìm những phụ nữ có nhiều tiền để kết bạn. Quá trình tiếp cận, Hiếu đã gửi ảnh mình đang mặc cảnh phục và nói dối đang công tác ở Bộ Công an để mượn tiền. Tin tưởng, có 9 phụ nữ đã chuyển hơn 126 triệu đồng cho Hiếu. Ngày 14/4, Hiếu bị Công an TP Châu Đốc tạm giữ để điều tra. Giả danh 'thiếu tướng công an' lừa người phụ nữ 300 triệu đồng: Ngày 3/1, Công an xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.H (69 tuổi, ngụ xã Gia Tân 1) tố giác bị kẻ giả danh "thiếu tướng công an" lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng. Theo đơn trình báo, sáng 30/12/2022, bà N.T.H nhận được 2 cuộc điện thoại từ một người đàn ông tự xưng tên là "Nguyễn Văn Viện, thiếu tướng công an thuộc Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội" yêu cầu bà N.T.H phải chuyển tiền để 'phục vụ điều tra'. Tin lời, nạn nhân chuyển 300 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng do 'thiếu tướng' cung cấp. Thượng tá công an dỏm lừa tình, tiền phụ nữ: Trần Quốc Lập (SN 1974, quê Bến Tre) làm nghề xe ôm tại khu vực huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Do không có nghề nghiệp ổn định, Lập đã lập nhiều tài khoản trên các trang mạng xã hội, đăng tải hình ảnh mặc trang phục Công an nhân dân với cấp hàm thượng tá. Lập sử dụng nick Zalo tên “Võ Tấn Tài” và làm quen được với chị T. (ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) rồi sau đó lừa tình và 1.680.000.000 đồng của nạn nhân. Ngày 17/11/2022, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Lập. Giả danh công an, lừa tình và tiền cùng lúc 2 phụ nữ: Trần Minh Thiều (32 tuổi, trú tại tổ 3, khu 1, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) sau khi giả danh công an, lợi dụng quan hệ tình cảm với chị P.T.V (20 tuổi) và H.T.P (36 tuổi, cùng trú huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đã chiếm đoạt của họ 259 triệu đồng. Ngày 23/9, Công an huyện Nam Sách đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Thiều về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Giả danh công an để lừa tiền cô gái: Nông Văn Dũng (SN 1995, ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) tìm kiếm, thu thập thông tin cá nhân người dùng Facebook rồi làm quen và lừa đảo. Sau khi nắm được thông tin chủ 1 tài khoản facebook ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh có bạn trai đang chấp hành án phạt tù, Dũng đã giả danh là cán bộ công an tiếp cận, làm quen và hứa hẹn giúp bạn trai của nạn nhân giải quyết việc trong trại giam. Sau nhiều lần trao đổi qua Zalo, nạn nhân tin tưởng và chuyển khoản 22 triệu đồng. Ngày 2/6/2022, Công an huyện Quế Võ đã khởi tố Dũng. Giả danh thượng tá Công an lừa tiền tỷ của phụ nữ: Làm lao động tự do nhưng Lê Anh Tuấn (SN 1975, trú phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) giới thiệu mình đang công tác tại đơn vị thuộc Bộ Công an và giữ hàm thượng tá. Tuấn nói dối chị L.T.H (SN 1977, trú thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định) là trên đường đi công tác đã gây tai nạn giao thông làm chết 2 người nên hỏi vay chị H. số tiền 470 triệu đồng để giải quyết. Chưa dừng lại tại đây, Lê Anh Tuấn đã lấy nhiều lý do khác nhau lừa nạn nhân tới hơn 1,2 tỷ đồng. Ngày 21/4/2022, Công an Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Tuấn. Giả danh cán bộ Công an lừa tình, tiền nhiều phụ nữ: Trần Quốc Thái (SN 1992, trú TP HCM) là đối tượng chuyên giả danh cán bộ Công an để lừa tình, lừa tiền của nhiều phụ nữ nhẹ dạ, cả tin (đã có tiền án 6 năm, 6 tháng tù giam về hành vi này). Đối tượng đã sử dụng thủ đoạn lừa đảo đến nhà người yêu rồi trộm cắp tài sản với nhiều bị hại. Ngày 18/2/2021, Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối tượng Trần Quốc Thái. Giả danh cảnh sát hình sự để lừa tiền, lừa tình phụ nữ trẻ: Đỗ Bính (SN 1982 ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) lên mạng internet để copy hình ảnh giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Nguyễn Đình Chung, sinh ngày 19/12/1981. Tự nhận mình là Nguyễn Đình Chung, đang công tác tại Công an thành phố Hà Nội, đồng thời nói dối chưa có vợ con, Bính tìm mục tiêu là những người phụ nữ trẻ, có hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc để lừa đảo hàng trăm triệu đồng. Ngày 23/11/2021, Công an huyện Phúc Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Bính. >>> Xem thêm video: Mất tiền vì “sập bẫy” thủ đoạn lừa đảo tuyển người mẫu nhí. Nguồn: Kienthuc.net.

