“Lật mặt” các vụ làm giả hồ sơ lừa đảo tiền tỷ xôn xao dư luận

Ngày 16/3, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Thị Mai Anh (41 tuổi, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2018 đến tháng 6.2019, bị can Mai Anh đã thuê một số đối tượng làm giả các kết luận giám định tâm thần, biên bản pháp y tâm thần và các công văn, giấy tờ của Viện Pháp y tâm thần T.Ư, Bệnh viện tâm thần T.Ư, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa,... Sau đó, đối tượng này dùng những kết luận, giấy tờ trên để lập hồ sơ giả bệnh án tâm thần cho một số phạm nhân và đối tượng có tiền án, tiền sự. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai Anh về 2 tội danh kể trên, tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Làm giả hồ sơ vay vốn tài chính Fe Credit chiếm đoạt tiền tỷ: Ngày 20/9/2019, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hưng (38 tuổi, trú tại TP.Hà Nội); Trần Văn Bào (29 tuổi, ở Thái Bình) và Phạm Ngọc Lượng (23 tuổi, ở Bắc Ninh) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Các bị can bị cáo buộc đã lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty tài chính Fe Credit để làm tài liệu giả rồi mở tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng. Theo hồ sơ điều tra ban đầu, Phạm Ngọc Lượng là chủ mưu của vụ án. Do từng làm cộng tác viên của Công ty tài chính Fe Credit (có trụ sở tại TP.HCM) nên Lượng nắm rõ quy trình, thủ tục trong việc thẩm duyệt hồ sơ cho vay. Lượng nghĩ cách làm giả chứng minh nhân dân rồi mở tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Mọi thông tin cá nhân trên chứng minh thư giả được Lượng tìm kiếm ngay trên hệ thống của Công ty tài chính Fe Credit; còn ảnh chân dung do Lượng và Hưng tìm và thuê người chụp. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội nêu trên còn có sự giúp sức của Trần Văn Bào. Từ những chiếc chứng minh thư giả, các bị can nêu trên đã đưa những người được thuê chụp ảnh đến ngân hàng, rồi sau đó mở tài khoản để thực hiện việc vay tiền của Công ty tài chính Fe Credit bằng điện thoại. Phó giám đốc làm giả hồ sơ chiếm đoạt 17 tỷ đồng: Ngày 15/8/2019, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Sỹ Chí (SN 1983) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm bị bắt, Chí giữ chức Phó giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp Ngọc Sơn Đắk Nông (trụ sở ở tổ dân phố 4, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa). Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2013 - 2019, dù không được UBND tỉnh Đắk Nông cho thuê đất tại tiểu khu 1657 ( do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk N'Tao quản lý), nhưng Chí đã làm giả các văn bản, giấy tờ với nội dung thể hiện UBND tỉnh Đắk Nông và các Sở, ngành chỉ đạo, hướng dẫn Công ty Ngọc Sơn thực hiện các thủ tục xin thuê đất tại tiểu khu 1657, với diện tích 300 ha. Chí cung cấp các văn bản giả mạo này cho ông Phạm Văn Minh, Chủ nhiệm Hợp tác xã Sơn Dương (trụ sở xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'Long), rồi đưa ra thông tin gian dối về việc “Công ty Ngọc Sơn đang thực hiện các thủ tục xin UBND tỉnh cho thuê đất thực hiện Dự án sản xuất nông, lâm nghiệp và đã được UBND tỉnh, các Sở, ngành đồng ý phê duyệt Dự án”. Bác sĩ bị phạt 10 năm tù vì làm giả bệnh án tâm thần: Ngày 19/4/2019, TAND Hà Nội tuyên phạt Thân Thái Phong (42 tuổi, cựu phó khoa tâm thần người cao tuổi, Bệnh viện tâm thần Trung ương I) án 10 năm tù về tội Nhận hối lộ. Nguyễn Tuấn Sơn (35 tuổi, cựu kỹ thuật viên trưởng - Khoa dinh dưỡng) bị phạt 30 tháng tù về tội Môi giới hối lộ; Lê Thanh Tùng (33 tuổi, 2 tiền án về tội Cướp tài sản và Cố ý gây thương tích) lĩnh 30 tháng tù về tội Đưa hối lộ. Theo bản án, nghe Sơn đặt vấn đề có người muốn làm hồ sơ bệnh án tâm thần, ông Phong đã đồng ý và ra giá 85 triệu đồng. Sau khi Tùng đến bệnh viện làm thủ tục khám đầu vào, ông Phong lập hồ sơ bệnh án nội trú, tự viết thông tin vào trang đầu tiên của bệnh án. Thông tin ở các trang sau trong hồ sơ bệnh án, Phong đưa một bệnh nhân đi làm các xét nghiệm, rồi lấy kết quả đưa vào hồ sơ bệnh án của Tùng... Hoàn thiện hồ sơ, Phong đưa bệnh án giả của Tùng cho nhân viên hành chính nhập số hiệu, vào sổ y lệnh, sổ theo dõi thuốc, sổ theo dõi ra vào viện. Phong còn viết vào hồ sơ: "Gia đình xin cho bệnh nhân ra viện. Hiện bệnh tạm ổn định. Giải quyết cho bệnh nhân ra viện". Làm giả giấy tờ của Giám đốc Bệnh viện 108 để chiếm đoạt hàng tỷ đồng: Ngày 12/2/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Quốc (32 tuổi, trú tại thôn Kim Đôi, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quốc đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Vũ Như H. (trú tại Hải Dương) gần 4,5 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2018, qua các mối quan hệ xã hội, anh H. quen biết Nguyễn Văn Quốc. Quốc “nổ” với anh H., anh ta được ủy quyền của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và của cô Trần Thị Châu G., quản lý bãi xe nhân dân, bãi xe nhà tang lễ và bãi xe cán bộ. Do không có đủ người làm nên Quốc muốn chuyển nhượng lại việc quản lý ba bãi xe nêu trên cho H. với giá gần 4 tỷ đồng... Sau khi thỏa thuận, anh H. đồng ý. Qua làm việc, bệnh viện xác định không ra quyết định nào về việc duyệt kết quả đấu thầu gói căng tin cơm nhân dân cho ông Nguyễn Văn Quốc; không xác nhận vào bất cứ giấy ủy quyền nào cho Nguyễn Văn Quốc làm chủ thầu căng tin nhân dân, cũng như nhà để xe... Kết quả trưng cầu giám định Phòng kỹ thuật hình sự Hải Dương cũng xác định chữ ký trong tờ giấy ghi hợp đồng đặt cọc, các tờ giấy biên nhận tiền, biên bản giao nhận do H chuyển đến đều là của Quốc. Xem thêm video: Lộ diện đường dây làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần. Nguồn: Đài Truyền Hình Nhân Dân.

