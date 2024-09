Làm “sổ đỏ giả” để lừa đảo, chiếm đoạt của cô ruột 600 triệu đồng

Ngày 22/9, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Hà Giang bắt giữ thành công đối tượng truy nã Lê Văn Huy (SN 1989, trú tại thôn Ba Thung, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Hà Giang.



Được biết, Lê Văn Huy là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm của Chuyên án mang bí số 724H Công an Quảng Trị. Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình sinh sống, làm ăn tại TP HCM, Bình Dương và một số tỉnh phía Nam, Lê Văn Huy có mối quan hệ xã hội phức tạp. Đầu tháng 6/2022, do làm ăn thua lỗ, nhiều khoản nợ không có khả năng trả, Huy trở về quê ở xã Cam Tuyền.

Khoảng đầu tháng 7/2022, chị Võ Thị M. ở xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, là con cô ruột của Huy, nhờ Huy giới thiệu để mua đất tại thị trấn Cam Lộ. Huy nói dối với chị M. mình đang cần bán một thửa đất tại khu phố Thượng Viên, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ với giá bán 600 triệu đồng.

Đối tượng Lê Văn Huy tại Cơ quan CSĐT.

Sau khi nhận đủ tiền, Huy dẫn chị M. đến Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Cam Lộ rồi đưa cho chị “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: B1340615 mang tên Võ Thị M. Trên giấy có ghi cụ thể tài sản mà chị M. đứng tên là thửa số 539, tờ bản đồ số 17, địa chỉ: kiệt 42, khu phố Thượng Viên, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; diện tích 180m².

Sau đó, chị M. tìm hiểu thì biết được không có thửa đất như “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" mà Huy đưa cho mình nên làm đơn tố giác Lê Văn Huy đến Công an Quảng Trị.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị kết luận “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: B1340615 mang tên Võ Thị M. là giả, xác định có dấu hiệu của tội phạm nên Công an Quảng Trị đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” để điều tra.

Ngày 21/6, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Đồng thời triệu tập Lê Văn Huy đến cơ quan công an để làm việc, nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, ra các tỉnh phía Bắc.

Đến ngày 19/9, tổ công tác của Công an Quảng Trị đã phối hợp Công an tỉnh Hà Giang phát hiện, bắt giữ Lê Văn Huy khi đang lẩn trốn tại một cơ sở lưu trú gần bến xe tỉnh Hà Giang.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

