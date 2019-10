Kiệt tác “khỏa thân trên đá” độc nhất Việt Nam khiến dân Sài Thành phát hờn

Từ ngày 20 đến 26/10, nhiếp ảnh gia (NAG) Thái Phiên đã tổ chức triển lãm ảnh nude in trên đá với chủ đề "Hồn đá".... Triển lãm tại Hội Mỹ thuật TPHCM (quận 3, TPHCM). NAG Thái Phiên cho biết, sau nhiều lần "vấp ngã", đến nay ông mới có bộ ảnh nude trên đá đẹp mê hồn đem đến triển lãm. Nhiều quan khách, người dân đã đến xem triễn lãm... Đặc biệt là những người hoạt động trong nghề nhiếp ảnh đã thán phục với loại hình ảnh nude in đá độc đáo. Ảnh nude in đá độc đáo tại triển lãm. Được biết, đây là những tác phẩm ảnh nghệ thuật in trên đá có số lượng lớn nhất Việt Nam. Theo những người thực hiện, tác phẩm được sử dụng công nghệ in ph71c tạp, độc đáo nhất... Để tạo nên những đường nét mềm mại của phụ nữ lên mặt đá lồi lõm. Tác phẩm mang tên Dạ khúc... "Suối mơ" đầy mộng mơ với ảnh nude của thiếu nữ trên đá. Có khoảng 30 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm... Những tác phẩm này lấy từ 3 bộ ảnh nude gồm Xuân thì, Miền cổ tích và một bộ ảnh chưa từng được tác giả công bố. Tác phẩm "Trái cấm". Những ảnh nude in trên đá phun sơn đen, có chiếu cao trung bình từ 0,4 đến 0,9m... Trọng lượng từ 5 đến 70kg. Mỗi tác phẩm là độc bản (không có 2 bản giống nhau của một tác phẩm). Số lượng rất hạn chế, có giá bán từ 2 đến 3 triệu đồng. Trong hàng trăm tấm ảnh nude từng chụp, NAG Thái Phiên rất đau đầu để chọn ra 30 tác phẩm, với đầy đủ góc chụp cận cảnh, trung cảnh và toàn cảnh... Về ngoại cảnh phải cân đối số ảnh chụp trong rừng, bên suối, trên đồi... đem triển lãm. Những tác phẩm ảnh nude in trên đá đều mang tên khá "mộng mơ" như: Tinh khôi, Thiên sứ, Bước thời gian, Trăng non, Liêu trai, Phiêu bồng, Rừng chiều, cõi thần tiên... Để có được bộ ảnh nude in đá độc đáo, Thái Phien6 đã đến tận các khe suối ở Đồng, Phú Yên... để tìm đá. Sau đó, tùy váo kích cỡ... hình dáng và thế đá tự nhiên của những viên đá mà ông cùng đội ngũ chế tác ảnh nude lên sao cho phù hợp. Phải mất 120 ngày Thái Phiên và đội ngũ mới có đủ số tác phẩm cho triễn lãm "Hồn đá" hôm nay. "Hồn đá" với những tác phẩm ảnh khỏa thân in trên đá nhằm ca ngợi vẻ đẹp cơ thể mà tạo hóa ban cho người phụ nữ. "Vẻ đẹp cả phụ nữ là vĩnh hằng với thời gian", ý nghĩa của những tấm ảnh nude được in trên đá tại triển lãm. Triển lãm càng có ý nghĩa hơn khi ra mắt đúng dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Một số hình ảnh về ảnh nude in trne6 đá. Ảo mộng Triển lãm kéo dài 6 ngày, từ 20/10 đến hết ngày 26/10. Tác phẩm Suối Mơ Hoàng hôn đỏ. Khán giả thích thú với triển lãm ảnh nude trên đá đầu tiên tại Việt Nam Đây là kiệt tác "khỏa thân trên đá" độc nhất Việt Nam... Tuyệt tác đã khiến dân Sài Thành phát hờn

