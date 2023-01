Khai hội chùa Hương: Dự đoán năm nay du khách đông đột biến

Trong sáng 27/1, hàng ngàn người đã đổ về chùa Hương khai hội. Sau một thời gian hoạt động lễ hội diễn ra cầm chừng do ảnh hưởng của đại dịch, mùa lễ hội năm nay được dự đoán sẽ đón số lượng du khách đông đột biến. Gần 5.000 đò được hạ thủy để phục vụ nhu cầu đi lại. Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn mở cửa đón khách từ 30 tháng Chạp. Theo Ban Quản lý di tích, tính đến ngày khai hội, lượng khách đạt khoảng 150.000 người.9h, lễ khai hội chùa Hương bắt đầu, Thượng tọa Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Hương đã đánh trống khai hội và dâng hương cầu quốc thái dân an. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh - Trưởng Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương, không chỉ giàu tính nhân văn, ý nghĩa tâm linh sâu sắc, lễ hội còn là nơi hội tụ các nét sinh hoạt văn hoá như bơi thuyền, múa rồng, lễ Phật… Ông Cảnh bảy tỏ, trước những giá trị đặc biệt của di tích, lễ hội chùa Hương mong rằng nhân dân và du khách thập phương xa gần thể hiện và thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia các hoạt động lễ hội, giữ gìn bảo tồn, tôn tạo và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc của lễ hội, đồng thời bảo vệ các bút tích, di vật liên quan đến di sản văn hoá chùa Hương.Lễ hội năm 2023 có chủ đề: Lễ hội chùa Hương an toàn, văn minh, thân thiện.Công tác đảm bảo an ninh, trật tự được chú trọng nhằm bảo vệ an toàn, tạo thuận lợi cho du khách về tham quan, chiêm bái. Hướng lên chùa Thiên Trù ken đặc người. Ban tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2023 đã thành lập 7 tiểu ban, một trạm kiểm soát vé thắng cảnh, một tổ liên ngành để bảo đảm an ninh trật tự không gian lễ hội. Cùng với thay đổi hình thức bán vé tham quan, từ vé truyền thống sang mô hình vé điện tử, Ban tổ chức cũng sắp xếp lại các điểm bán vé, phương thức bán vé, bỏ việc bán vé tại 2 cổng Tiên Mai và Đông Khê để bảo đảm thông thoáng, tạo điều kiện cho du khách tham quan, trẩy hội. >>> Mời độc giả xem thêm video Chùa Hương được mở cửa lại: Người dân vui như đêm 30 Tết (Nguồn: VTV24)

