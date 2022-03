Hưng Yên: Ô tô lao lên cầu vượt dành cho người đi bộ

Theo thông tin ban đầu, vụ ô tô lao lên cầu vượt dành cho người đi bộ, một người chết xảy ra đêm 5/3 trên quốc lộ 5, đoạn qua phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên. Vào khoảng thời gian trên, ô tô 5 chỗ biển số Bắc Giang đi ngược đường trong làn thô sơ hướng Hà Nội - Hải Dương. Chiếc xe sau đó mất lái, lao lên vỉa hè rồi tiếp tục tông vào cầu vượt cho người đi bộ. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 3 người nước ngoài. Theo Chi cục quản lý đường bộ I.6, vụ việc khiến một người tử vong và 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy đầu xe biến dạng. Tại vị trí dưới chân lên cầu vượt đi bộ có vỉa hè lát gạch cao 15 cm so mặt đường quốc lộ 5. Khoảng 12 m can cầu hư hỏng. Quốc lộ 5 đoạn qua vụ tai nạn không xảy ra ùn tắc do vụ việc xảy ra lúc nửa đêm, ít xe cộ qua lại. Hiện vụ ô tô lao lên cầu vượt dành cho người đi bộ, một người chết đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Sóc Trăng: “Ngáo đá”, tài xế xe đầu kéo liên tiếp gây tai nạn rồi bỏ chạy. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

