Hứa “chạy chức, chạy việc” rồi lừa đảo, nhiều kẻ vướng vào lao lý

Bắt nguyên Phó ban dân vân TP Hạ Long: Ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang điều tra vụ án Đào Ngọc Bảo (47 tuổi, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hạ Long, Quảng Ninh) có dấu hiệu phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ông Bảo hứa xin việc làm tại một số cơ quan nhà nước, nhận hồ sơ với số tiền gần 1 tỷ đồng của 5 công dân. Sau khi nhận tiền, ông Bảo đã chiếm đoạt số tiền trên. Lừa xin việc chiếm đoạt tiền tỷ, lĩnh án 15 năm tù: Ngày 4/8/2021, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên toà xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích Hậu (SN 1982, trú tại thôn Tân Thể, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng số tiền nữ bị cáo Hậu đã chiếm đoạt của các bị hại lên đến hơn 5,5 tỷ đồng. Hậu nhận mức án 15 năm tù và phải có trách nhiệm bồi thường dân sự cho các bị hại theo quy định của pháp luật. (Ảnh: Báo Công lý)



Tự xưng "công an chìm" để lừa đảo xin việc tại khu công nghệ cao: Văn Hữu Tưởng (SN 1978, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) tự xưng mình tên Dũng, hiện đang là "Công an chìm", đang thực hiện nhiều nhiệm vụ bí mật và hứa xin việc làm cho anh Đức. Ngày 27/7, Tưởng bị Công an phường Hòa Minh bắt quả tang khi đang nhận 5 triệu đồng của bị hại. (Ảnh: NLĐ)

Nhận 250 triệu để xin chuyển công tác rồi cuỗm luôn: Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tôn Thất Điệp (SN 1968, trú tại phường Phú Thượng, TP. Huế) vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. CA TP Huế xác định trong tháng 4/2021, Điệp 3 lần nhận tiền của chị Y với số tiền 250 triệu đồng để xin chuyển công tác chị Y từ trạm y tế xã vùng núi về công tác ở TP, nhưng bặt tăm. Ảnh: (Báo LĐ)

Bắt nguyên Phó chánh VP UBND huyện Sông Mã, Sơn La: Ngày 28/6/2021, CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, bắt giữ Cao Minh Tú, SN 1981, nguyên là Phó chánh Văn phòng huyện Sông Mã tỉnh Sơn La về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 4/2020, Tú đã hứa xin việc làm, làm chứng chỉ tin học và ngoại ngữ và chiếm đoạt của 14 người dân trên địa bàn huyện Thuận Châu và Quỳnh Nhai số tiền trên 2 tỷ đồng. Lừa "xin việc" lấy tiền tiêu xài: Ngày 2/6/2021, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt Nguyễn Thanh Anh Dũng (43 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu), theo quyết định truy nã từ cách đây 7 năm. Thời điểm đó, Dũng lừa lấy 650 triệu đồng của nhiều người xin việc. Nhờ xin làm "Vụ phó", bị lừa gần 28 tỉ đồng: Tháng 1/2021, vụ nữ đại gia (SN 1968) ở quận Nam Từ Liêm chi hơn 27 tỷ đồng chạy chức vụ phó và bị lừa tiền đã làm xôn xao dư luận. TAND TP Hà Nội đưa Lê Văn Hồng (SN 1976, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu sách và học liệu giáo dục) và Cù Đăng Thành (SN 1989, nguyên nhân viên TT nghiên cứu ƯDKH Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy, Bộ CA) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các phiên tòa ngày 12/5/2021 và ngày 13/7/2021 đều bị hoãn lại. Cho đến nay vụ việc vẫn chưa có hồi kết. Lừa 200 người lấy 20 tỷ đồng: Ngày 19/3/2021, Công an TP Vinh bắt giữ hai đối tượng trong đường dây lừa đảo xin việc làm. Các đối tượng trong đường dây này đã chiếm đoạt số tiền khoảng 20 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân. Hai đối tượng bị bắt gồm Trần Văn Quân (SN 1987), trú tại TP Vinh và Trần Anh Tuấn (SN 1984), trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện vụ việc đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra mở rộng. (Ảnh: TH Nghệ An)

Giả danh cán bộ Sở Nội vụ, lừa "chạy việc": Mạc Thị Lệ Quyên (36 tuổi, trú tại xã Nghi Kim) “nổ” mình là cán bộ Sở Nội vụ, có thể xin việc cho những ai cần. Từ năm 2015 đến 2020, đối tượng Mạc Thị Quyên đã lừa đảo, chiếm đoạt của 20 bị hại với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Trong đó, bị hại bị lừa ít tiền nhất là 60 triệu đồng, người nhiều nhất 330 triệu đồng. Tháng 3/2021, Quyên bị tuyên án 20 năm tù tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quyên (Ảnh: TH Nghệ An)



>>> Mời xem thêm video: Cháy nổ cửa hàng gas. (Nguồn: CTV)

Bắt nguyên Phó ban dân vân TP Hạ Long: Ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang điều tra vụ án Đào Ngọc Bảo (47 tuổi, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hạ Long, Quảng Ninh) có dấu hiệu phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ông Bảo hứa xin việc làm tại một số cơ quan nhà nước, nhận hồ sơ với số tiền gần 1 tỷ đồng của 5 công dân. Sau khi nhận tiền, ông Bảo đã chiếm đoạt số tiền trên. Lừa xin việc chiếm đoạt tiền tỷ, lĩnh án 15 năm tù: Ngày 4/8/2021, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên toà xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích Hậu (SN 1982, trú tại thôn Tân Thể, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng số tiền nữ bị cáo Hậu đã chiếm đoạt của các bị hại lên đến hơn 5,5 tỷ đồng. Hậu nhận mức án 15 năm tù và phải có trách nhiệm bồi thường dân sự cho các bị hại theo quy định của pháp luật. (Ảnh: Báo Công lý)



Tự xưng "công an chìm" để lừa đảo xin việc tại khu công nghệ cao: Văn Hữu Tưởng (SN 1978, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) tự xưng mình tên Dũng, hiện đang là "Công an chìm", đang thực hiện nhiều nhiệm vụ bí mật và hứa xin việc làm cho anh Đức. Ngày 27/7, Tưởng bị Công an phường Hòa Minh bắt quả tang khi đang nhận 5 triệu đồng của bị hại. (Ảnh: NLĐ)

Nhận 250 triệu để xin chuyển công tác rồi cuỗm luôn: Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tôn Thất Điệp (SN 1968, trú tại phường Phú Thượng, TP. Huế) vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. CA TP Huế xác định trong tháng 4/2021, Điệp 3 lần nhận tiền của chị Y với số tiền 250 triệu đồng để xin chuyển công tác chị Y từ trạm y tế xã vùng núi về công tác ở TP, nhưng bặt tăm. Ảnh: (Báo LĐ)

Bắt nguyên Phó chánh VP UBND huyện Sông Mã, Sơn La: Ngày 28/6/2021, CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, bắt giữ Cao Minh Tú, SN 1981, nguyên là Phó chánh Văn phòng huyện Sông Mã tỉnh Sơn La về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 4/2020, Tú đã hứa xin việc làm, làm chứng chỉ tin học và ngoại ngữ và chiếm đoạt của 14 người dân trên địa bàn huyện Thuận Châu và Quỳnh Nhai số tiền trên 2 tỷ đồng. Lừa "xin việc" lấy tiền tiêu xài: Ngày 2/6/2021, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt Nguyễn Thanh Anh Dũng (43 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu), theo quyết định truy nã từ cách đây 7 năm. Thời điểm đó, Dũng lừa lấy 650 triệu đồng của nhiều người xin việc. Nhờ xin làm "Vụ phó", bị lừa gần 28 tỉ đồng: Tháng 1/2021, vụ nữ đại gia (SN 1968) ở quận Nam Từ Liêm chi hơn 27 tỷ đồng chạy chức vụ phó và bị lừa tiền đã làm xôn xao dư luận. TAND TP Hà Nội đưa Lê Văn Hồng (SN 1976, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu sách và học liệu giáo dục) và Cù Đăng Thành (SN 1989, nguyên nhân viên TT nghiên cứu ƯDKH Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy, Bộ CA) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các phiên tòa ngày 12/5/2021 và ngày 13/7/2021 đều bị hoãn lại. Cho đến nay vụ việc vẫn chưa có hồi kết. Lừa 200 người lấy 20 tỷ đồng: Ngày 19/3/2021, Công an TP Vinh bắt giữ hai đối tượng trong đường dây lừa đảo xin việc làm. Các đối tượng trong đường dây này đã chiếm đoạt số tiền khoảng 20 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân. Hai đối tượng bị bắt gồm Trần Văn Quân (SN 1987), trú tại TP Vinh và Trần Anh Tuấn (SN 1984), trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện vụ việc đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra mở rộng. (Ảnh: TH Nghệ An)

Giả danh cán bộ Sở Nội vụ, lừa "chạy việc": Mạc Thị Lệ Quyên (36 tuổi, trú tại xã Nghi Kim) “nổ” mình là cán bộ Sở Nội vụ, có thể xin việc cho những ai cần. Từ năm 2015 đến 2020, đối tượng Mạc Thị Quyên đã lừa đảo, chiếm đoạt của 20 bị hại với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Trong đó, bị hại bị lừa ít tiền nhất là 60 triệu đồng, người nhiều nhất 330 triệu đồng. Tháng 3/2021, Quyên bị tuyên án 20 năm tù tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quyên (Ảnh: TH Nghệ An)



>>> Mời xem thêm video: Cháy nổ cửa hàng gas. (Nguồn: CTV)