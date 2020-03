Hơn 1.100 người tử vong do tai nan giao thông trong 2 tháng đầu năm

Mới đây, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trong 2 tháng đầu năm 2020 (tính đến 14/2), toàn quốc xảy ra hơn 2.300 vụ tai nạn giao thông khiến 1.125 người chết, bị thương 1.780 nạn nhân. (Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường vành đai 2 (Hà Nội) tối 14/2) Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 1.291 vụ, làm chết 1.099 người, bị thương 683 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 209 vụ, giảm 238 người chết, giảm 124 người bị thương. (Hiện trường vụ tai nạn giao thông vào ngày 28/2 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng)Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 19 vụ, làm chết 17 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi, tăng 7 người chết, số người bị thương không thay đổi. Còn đường thuỷ xảy ra 11 vụ tai nạn, làm chết 9 người, làm 2 người bị thương. (Ảnh vụ tai nạn giao thông vào ngày 28/2 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng) So với 2 tháng đầu năm 2019, tai nạn giao thông giảm 454 vụ, số người chết giảm 231 người, số người bị thương cũng giảm 385 nạn nhân. (Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 cô gái tử vong vào 15/2 tại Hà Tĩnh) Cục CSGT thống kê từ ngày 1/1 đến 14/2, lực lượng chức năng toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 454.000 trường hợp vi phạm, phạt hành chính gần 400 tỷ đồng. Trong đó, 23.600 tài xế vi phạm lỗi nồng độ cồn, phạt tiền hơn 90 tỷ. (Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong ngày 13/2 tại Hà Nội) Các địa phương có kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn cao như: Đắk Lắk, Tây Ninh, Thanh Hóa, Bắc Giang, TP HCM, Hà Nội. (Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong tại tỉnh Sơn La) Trung tá Vũ Anh Điệp - Phó phòng Tuyên truyền (Cục CSGT) đánh giá Nghị định 100 tăng mức phạt vi phạm giao thông đã khiến ý thức chấp hành luật của tài xế tăng lên. (Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tỉnh Hải Dương) Ngoài ra, việc CSGT thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường được toàn xã hội ủng hộ, đồng thuận. (Hiện trường vụ tại nạn giao thông xảy ra vào ngày 13/1 tại tỉnh Thái Bình) 70% nguyên nhân tai nạn giao thông do rượu, bia. (Nguồn: VTC)

