Đụng trúng “kho báu” Nội Mông, cả công trường lập tức dừng hoạt động

" Kho báu" uranium lộ diện ở độ sâu 4.800m tại Nội Mông khi công trường khoan 31 mũi dừng thi công vì phát hiện đá trắng ánh vàng nặng 48kg. (Ảnh: markettimes.vn) Các chuyên gia địa chất xác định đây là mỏ uranium lớn, đặt tên là Uranium Daying, đồng thời phát hiện thêm mỏ than khổng lồ với trữ lượng 51 tỷ tấn.(Ảnh: ANTT) Công nghệ khoan thông minh kết hợp AI và GPS giúp đạt độ chính xác cao (sai số dưới 2 cm), cho phép giám sát từ xa và xử lý dữ liệu lớn.(Ảnh:financialtribune) Phương pháp khai thác hiện đại như thấm lọc tại chỗ (bơm dung dịch CO₂ + oxy để hòa tan uranium) được áp dụng, giảm tác động môi trường so với khai thác truyền thống. (Ảnh:world-nuclear-news.org) Trung tâm điều khiển từ xa phân tích dữ liệu thời gian thực, tối ưu hóa hiệu suất khai thác và vận hành tự động. (Ảnh: chinadaily) Xe tải tự hành chạy điện được sử dụng tại các mỏ lộ thiên, giúp cắt giảm 47.000 tấn diesel và 149.000 tấn khí thải carbon mỗi năm. (Ảnh: Unión Rayo) AI được ứng dụng rộng rãi để điều phối thiết bị, dự đoán rủi ro và tiết kiệm năng lượng, như tại mỏ than Mataihao. (Ảnh:Nuclear Power) Phát hiện này đánh dấu bước đột phá trong thăm dò đa mục tiêu, kết hợp tìm kiếm khoáng sản cộng sinh (uranium và than). Mỏ Uranium Daying được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhiên liệu hạt nhân cho Trung Quốc, đồng thời thể hiện tiến bộ trong khai thác bền vững. (Ảnh: kun.uz)

