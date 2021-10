Hồ sơ vụ án: Bí mật kinh hoàng sau sự mất tích của hai bé gái

Theo tài liệu điều tra, chiều muộn 14/5/2016, công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) nhận được tin báo của Công an xã Khai Thái, tại thôn Vĩnh Trung có 2 cháu gái bị mất tích là Nguyễn Thị T (9 tuổi) và Tạ Thu T (10 tuổi). Gia đình cho biết, cháu Tạ Thu T đến nhà cháu Nguyễn Thị T chơi và cùng rủ nhau sang nhà bà ngoại nhưng không thấy về. Sau đó gia đình báo lên chính quyền xã. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Khai Thái báo cáo Công an huyện Phú Xuyên và tổ chức họp đưa ra các giả thuyết và phương án tìm kiếm 2 cháu gái. Ban đầu, cơ quan điều tra lập ra các thuyết: Cả 2 cháu có thể đi lạc, quên đường; bị cướp, hiếp giết; tai nạn đuối nước hoặc bị bắt cóc bán sang Trung Quốc. Xung quanh nhà các cháu có rất nhiều mương nước và ao vì vậy rất có thể các cháu bị đuối nước. Lúc này, cơ quan chức năng sử dụng mọi biện pháp tìm kiếm dưới các kênh mương, ao hồ nhưng không có phát hiện gì. Mọi người nghi ngờ, hai cháu gái đã bị bắt cóc, bán ra nước ngoài vì thời điểm đó có nhiều người dân có nhìn thấy một số ô tô lạ đi lại trong thôn Vĩnh Trung. Tuy nhiên, khi công an làm việc với các chủ xe và tài xế thì kết quả đều có bằng chứng ngoại phạm. Trong sự tuyệt vọng, gia đình hai cháu gái đã tin vào giải thích có lẽ đã bị bắt cóc. Nhiều người nghi ngờ cho học sinh P.A, học lớp 11, ở cùng xóm dụ dỗ, bắt cóc vì hai cháu rất thân với P.A. Từ khi có tin đồn P.A là người dụ dỗ, bắt cóc trẻ em, P.A luôn sống trọng sự sợ hãi, không muốn tiếp xúc, gặp gỡ ai và buộc phải nghỉ học vì tâm lý bất ổn. Nhiều tháng trôi qua, tin tức về hai cháu bé vẫn bặt vô âm tín, gia đình nuôi hy vọng và tìm đến các thầy cúng, thầy bói. Có người nói các cháu đang ở một nơi xa, đang được chăm sóc rất tốt. Tuy nhiên, mọi thông tin về các cháu vẫn chưa có lời giải đáp. Sau một thời gian (khoảng gần nửa năm) vụ án đi vào ngõ cụt, thì tại xã Khai Thái lại xảy ra vụ một người đàn ông có hành vi đồi bại với người phụ nữ cùng xã trên cánh đồng thôn Vĩnh Trung. Người đàn ông sau đó bị người dân đuổi bắt, cũng từ đây cơ quan công an đã phát hiện nhiều tình tiết, mở ra nhiều hướng điều tra mới về sự mất tích bí ẩn của hai cháu gái. Theo đó, trưa 19/11/2016, hai thanh niên phát hiện người đàn ông có hành vi hiếp dâm người phụ nữ ở bờ ruộng. Tuy nhiên, thấy người đàn ông có dao nên hai thanh niên bỏ chạy và gọi thêm người đến hỗ trợ. Đối tượng sau đó được xác định là Đào Văn Hùng (31 tuổi, ở thôn Vĩnh Trung). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị M. Ngay sau khi xác định được đối tượng, chính quyền xã đến nhà Đào Văn Hùng để mời lên trụ sở làm việc. Tuy nhiên, Hùng mất kiểm soát bản thân, không phối hợp và liên tục vung dao đe dọa. Sau nhiều lần vận động bất thành, cơ qua công an buộc phải huy động lực lượng CSCĐ để vây bắt đối tượng. Lúc này, Đào Văn Hùng tiếp tục trèo qua tường nhà hàng xóm và lên thẳng nóc nhà tầng 3 cố thủ, liên tục dùng dao đe dọa. Mặc dù được bố mẹ, người thân vận động nhưng Đào Văn Hùng vẫn cương quyết cố thủ. Trời tối Hùng có dấu hiệu mệt mỏi, trời chuyển lạnh để tạo tâm lý thoải mái, công an cho người thân của Hùng mang chăn, chiếu, nước uống cho đối tượng. Khoảng 3h sáng 20/11, đối tượng tỏ ra mệt mỏi, công an tiến hành áp sát, bắt giữ đối tượng Đào Văn Hùng và đưa về trụ sở làm việc. (Ảnh minh họa) Hùng khai, sáng 19/11, Hùng ở nhà và nghĩ đến việc các cô gái từ chối tình cảm của mình, thậm chí đã hơn 30 tuổi nhưng Hùng không tán nổi một cô gái. Thời gian này, Hùng cho rằng có một thế lực vô hình nào đó đang ngăn cản việc các cô gái đến với mình nên Hùng muốn điều tra và cũng để cho mọi người biết hắn cũng có nhiều người thích. Hùng mang dao rồi đi ra ngoài ruộng thôn Vĩnh Trung với ý định nếu thấy cô gái nào đi qua sẽ khống chế cưỡng hiếp. Sau đó chị M là nạn nhân của Hùng. Nhận thấy đối tượng Hùng có biểu hiện không bình thường về tâm thần, có hành vi trêu ghẹo các cháu học sinh, vừa qua lại thực hiện hành vi hiếp dâm với một cô gái ngay giữa cánh đồng nên cơ quan điều tra đặt nghi vấn rất có thể Hùng có liên quan đến vụ án hai cháu gái mất tích cách đó nửa năm. Tại cơ quan điều tra, Hùng bất ngờ thừa nhận chính hắn đã giết và chôn hai cháu gái ở ngay nhà đối tượng. Lúc này, Hùng vẽ sơ đồ vị trí chôn giấu xác. Cơ quan công an khẩn trương truy vết, xác minh hiện trường. Ngôi nhà của Hùng nằm trong con ngõ, toàn bộ khu đất vuông vức, một bên là dãy nhà ngang, một bên là mái bằng hình ống, sát ngay đó là bức tường rào. Tại đây, có vườn chuối, nơi mà Hùng khai đã chôn xác hai cháu gái. Sau khi rà soát hiện trường, công an đã phát lộ một phần thi thể của người bị chôn khoảng 6 tháng và nhanh chóng tập trung khai quật, khám nghiệm hiện trường, thi thể để điều tra. Công an phát hiện bộ hài cốt đã bị phân hủy, chỉ còn lại xương, tóc và quần áo. Hộp xương sọ cũng đã bị vỡ, tóc dài và được buộc bằng dây nịt. Theo lời khai của Hùng, chỉ mình hắn thực hiện việc chôn hai cháu gái. Ban đầu chôn hai nạn nhân ở một chỗ nhưng không đủ đất để phủ lấp nên hắn chôn nạn nhân thứ hai ở ngay bụi chuối gần đó, cách chỗ nạn nhân thứ nhất 1 mét. Cơ quan tiếp tục tìm thấy một vài khúc xương trồi ra và có mảnh vải quần, áo của nạn nhân. Tại hiện trường, công an cũng phát hiện 3 viên gạch vỡ, nghi đây là hung khí gây án mạng của đối tượng. Khám nhà đối tượng, cơ quan phát hiện nhiều vị trí trên giường, màn, chiếu có nhiều vết nâu đỏ nghi là máu. Đặc biệt, chiếc búa được cất giấu được xác định là hung khí của đối tượng. Hùng khai, chiều 14/5/2016, Hùng thấy cháu Nguyễn Thị T và Tạ Thu T, là con nhà hàng xóm của Hùng đang chơi gần nhà liền nảy sinh ý định sát hại các cháu. Hùng dụ hai cháu vào vườn nhà mình và dùng gạch hành hung hai cháu bất tỉnh rồi đưa vào gian nhà cấp 4 nơi mình và anh trai (mắc bệnh tâm thần) đang ở. Thấy các cháu tỉnh lại, Hùng dùng búa đánh hai cháu cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau đó, Hùng đang định thực hiện hành vi bỉ ổi với nạn nhân thì bị bố đẻ là ông Đào Văn Đông (70 tuổi) đi chơi về ngăn chặn hành vi của Hùng và báo cho vợ mình là bà Nguyễn Thị Nền (65 tuổi) biết. Chứng kiến sự việc kinh hoàng này, bà Nền sợ hãi bỏ sang nhà con gái ở nhờ. Sau đó, Hùng và bố đẻ đem đốt các tang vật và chôn 2 cháu bé trong vườn nhà mình. Tại phiên tòa, diễn biến xét xử cho thấy, ông Đông từng tham gia chiến đấu chống Mỹ, nhiễm chất độc màu da cam. Mặc dù tuổi đã cao và có 5 người con nhưng ông Đông vẫn phải chăm sóc Hùng và 1 người con khác (anh trai của Hùng) bị mắc bệnh thần kinh… Bản thân đối tượng Hùng cũng được xác định là bị thần kinh. Qua xét xử, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị tòa phạt Hùng án tù chung thân. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, riêng hành vi giết người bị cáo đã có 3 tình tiết tăng nặng là giết trẻ em, có tính chất côn đồ và phạm tội đến cùng. Dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là mắc bệnh tâm thần nhưng những hành vi nói trên quá dã man; gây đau thương, kinh hoàng cho gia đình bị hại nên tòa quyết định loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi xã hội. Từ những căn cứ trên, ngày 7/2/2018, HĐXX đã tuyên phạt Đào Văn Hùng án 6 năm tù về tội Hiếp dâm, tử hình về tội Giết người, tổng hợp bản án là tử hình. Bố đẻ Hùng là ông Đào Văn Đông bị tuyên án 15 tháng tù treo về tội Che giấu tội phạm; bà Nguyễn Thị Nền (mẹ đẻ Hùng) bị tuyên 12 tháng tù treo về tội Không tố giác tội phạm. Video: Phá nhanh vụ giết người giấu xác trong đêm. Nguồn: THDT

