Hình ảnh tháo dỡ 39 chốt kiểm soát trên đường phố Hà Nội

Chiều tối qua (16/9), 39 chốt kiểm soát lối ra vào vùng 1 của Hà Nội đã dừng hoạt động. Toàn bộ rào chắn đã được thu gọn, trả lại mặt đường cho người dân tham gia giao thông. Việc dừng 39 chốt kiểm soát khu vực nội thành cũng khiến đường phố đông đúc hơn những ngày trước đó. Không ít thanh niên đổ ra đường mà lơ là quy định phòng chống dịch COVID-19. Công an Thành phố Hà Nội cũng xác nhận thông tin và cho biết 39 chốt kiểm soát khu vực nội thành đã được lệnh dừng hoạt động. Lực lượng thi hành nhiệm vụ được lệnh thu dọn lều bạt, quân tư trang… chuyển về cơ quan, đơn vị. Công an Hà Nội nhận định, trong 13 ngày làm nhiệm vụ (từ 4/9 đến nay) 39 chốt kiểm soát liên ngành với hàng nghìn chiến sĩ công an, dân phòng, y tế đã tích cực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào công tác phòng chống lây lan dịch bệnh. Sau khi 39 chốt kiểm soát được gỡ bỏ, toàn bộ lực lượng tham gia làm nhiệm vụ sẽ chuyển về đơn vị tiếp tục phục vụ công tác phòng chống dịch tại địa phương. Toàn bộ lều bạt, rào chắn đã được tháo dỡ, trả lại mặt đường cho người dân tham gia giao thông. Nhiều người dân phố cổ Hà Nội cho biết đây là những hình ảnh khó quên của Thủ đô và họ không bao giờ muốn gặp lại. Trước đó, nhận định tình hình dịch bệnh tạm thời ổn định, UBND TP Hà Nội đã nới lỏng một số hoạt động kinh doanh tại các quận, huyện không ghi nhận ca mắc mới trong thời gian giãn cách vừa qua. Công an Hà Nội cho biết thêm, sau khi 39 chốt kiểm soát khu vực nội thành dừng hoạt động, 23 chốt còn lại vẫn tiếp tục kiểm soát tất cả các cửa ngõ ra vào Thủ đô.

