Hình ảnh đoàn cứu nạn Bộ Công an cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Sáng 11/2, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an cho biết, khoảng 3h30 giờ Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn công tác cứu nạn quốc tế gồm 24 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an Việt Nam đã đến khu vực tổ chức CNCH thuộc đường 531, Adıyaman Merkez, Adıyaman (Thổ Nhĩ Kỳ) sau hơn 10 giờ di chuyển dưới thời tiết tuyết rơi dày đặc, đường trơn trượt.

0 Sau động đất, nhiều toà nhà, khu nhà tại đây đã bị sụp đổ, ngổn ngang. Ban Tổ chức đã phân công Đoàn công tác nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại đống đổ nát của một toà nhà trên Đường 531, Adıyaman Merkez, Adıyaman – địa điểm được cho là đã vùi lấp 15 người dân sau trận động đất kinh hoàng xảy ra vào ngày 6/2. Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết, ngay sau khi xuống xe, vào 1h giờ địa phương, Đoàn công tác đã làm việc với Ban tổ chức để nhận nhiệm vụ; lắp đặt, bố trí 15 tấn thiết bị mang cùng... Đoàn công tác dựng lều trại dã chiến trong đêm với ánh sáng của những đèn pin. Đại tá Nguyễn Minh Khương nhận định, nếu không xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ kỹ lưỡng, cụ thể, chi tiết sẽ rất dễ gặp tai nạn, nguy hiểm bởi những toà nhà ở đây vẫn có dấu hiệu sụp đổ bất kỳ lúc nào. Ngay sau khi đến hiện trường, Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát địa điểm để lên phương án cứu nạn, cứu hộ; đồng thời tập kết các trang thiết bị chuẩn bị nhiệm vụ. Đoàn công tác sẽ chia làm 02 nhóm: Nhóm 1 sẽ làm công tác cứu nạn, cứu hộ theo sự phân công của Ban Tổ chức; Nhóm 2 sẽ phân loại thiết bị y tế đưa đến người dân bị nạn. Hiện chưa tìm thấy dấu hiệu nào của các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát nhưng Đoàn công tác Bộ Công an vẫn quyết tâm nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ với hy vọng có phép màu để cứu sống người dân nơi đây. Trước đó, chiều 9/2, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân Đội cứu nạn, cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai lực lượng tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn đối với thảm họa thiên tai xảy ra ở rất xa lãnh thổ Việt Nam, phối hợp cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới đang nỗ lực cứu nạn, cứu hộ như El Salvador, Hàn Quốc, Algieria, Nga, Iraq, Mexico... Khoảng 12h30 (giờ địa phương - 16h30 giờ Việt Nam) ngày 10/02/2023, Đoàn công tác Bộ Công an tham gia cứu nạn, cứu hộ gồm 24 cán bộ, chiến sĩ đã đến sân bay ở thành phố Adana của Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi tới sân bay, Đoàn di chuyển tới thành phố Adiyaman, cách sân bay 300km. Tại đây, Đoàn sẽ phối hợp với các lực lượng cứu hộ quốc tế thực hiện việc tìm kiếm dưới các đống đổ nát, các tòa nhà bị sập để tìm, giải cứu người mắc kẹt trong thảm họa động đất sáng 6/2 vừa qua. >>> Mời độc giả xem video Đoàn cứu nạn của Bộ Công an đang tìm 15 người bị vùi lấp ở Thổ Nhĩ Kỳ

