Hình ảnh cám cảnh người vô gia cư TP HCM: Sẽ không còn sau thu dung?

Người vô gia cư, cơ nhỡ, lang thang giữa các phố phường ở TP. HCM trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành đang là vấn đề cấp thiết cần xử lý của chính quyền địa phương. Để những đối tượng này không bị bỏ lại phía sau, không bị đói khát và mắc COVID, Chính phủ và TP. HCM đã có những quyết sách thu dung. (Ảnh: Zing) Ngày 23/8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị công an tuần tra, phát hiện và mời bà con về cơ sở thu dung do quân đội quản lý rồi tổ chức xét nghiệm, phân loại, chăm sóc. (Ảnh: Zing) “Tôi đề nghị kiểm tra lại toàn bộ người lang thang, dứt khoát phải đưa vào nơi ổn định tạm thời trong chiến dịch này. Trong hôm nay (23/8), phải quản lý toàn bộ" - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu. (Ảnh: Zing) Bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM cũng thừa nhận, người lang thang là một vấn đề xã hội còn tồn tại của TP.HCM, nhất là trong giai đoạn bùng phát dịch bệnh. Bà Châu khẳng định người lang thang ở TP.HCM sẽ được thu dung, được xét nghiệm sàng lọc COVID-19, khám sức khỏe, bố trí nơi ăn chốn nghỉ phù hợp, chấm dứt cảnh lang thang ăn ngủ nơi vỉa hè, đường phố. (Ảnh: Zing) Hiện tại ở TP. HCM có rất nhiều cảnh đời thương tâm, sống lang thang nơi đường phố, công viên, nhà chờ xe buýt, vỉa hè… Cuộc sống của họ càng khốn khó hơn khi toàn thành phố giãn cách xã hội kéo dài. (Ảnh: Zing) Có những hoàn cảnh, do mất việc làm, mất thu nhập, không có đường mưu sinh, không về được quê nhà để tránh dịch, không có tiền trả tiền nhà trọ, buộc phải “dạt” ra đường sống cảnh lang thang… (Ảnh: Vietnamnet) Những người vô gia cư, lao động nghèo cầm cự qua những ngày dịch bằng ổ bánh mì tự thiện và phải nằm ngủ ở những góc nhỏ của thành phố bao trùm dịch bệnh. (Ảnh: Vietnamnet) Việc lang thang ngoài đường phố và chờ đợi đồ tiếp tế, từ thiện của những người vô gia cư đang tiềm ân nhiều nguy hiểm. Ngoài những nỗi khổ cực về thể trạng, họ còn có nguy cơ cao mắc, lây nhiễm COVID-19. (Ảnh: Vietnamnet) Việc quân đội, chính quyền thu dung, đưa về nơi chăm sóc sẽ giúp người vô gia cư ổn định nơi ở, được ăn no và bảo đảm sức khỏe. Do đó, chính quyền TP. HCM cũng rất mong những đối tượng là người vô gia cư, người lao động nghèo, cơ nhỡ, lang thang chủ động và thực hiện quy định. Không vì những lý do cá nhân mà từ chối hoặc cố tình không tuân thủ sự chỉ đạo của chính quyền. Với những động thái quyết liệt, đúng trọng tâm, đúng đối tượng, hy vọng TP. HCM sẽ nhanh chóng ổn định tình hình, đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường. (Ảnh: Vietnamnet) Video: Tâm sự nhói lòng của người vô gia cư những ngày Sài Gòn giãn cách

