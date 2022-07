Hình ảnh ấm lòng ngày thi tốt nghiệp THPT 2022 đầu tiên

Em học trò đầy nghị lực mang theo bình truyền nước được công an và đội thanh niên tự nguyện đưa tới điểm thi ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Nhóm sinh viên tự nguyện tiếp lửa cho thí sinh trước giờ thi môn Ngữ văn. Rất nhiều những gợi ý, nhắc nhở sĩ tử được đưa ra kỳ vọng sẽ mang lại may mắn cho những em, để những em với thể giành được số điểm như kỳ vọng. Bị tai nạn gãy chân trước kỳ thi THPT một tuần, nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh ở Hà Tĩnh được bố chở xe máy đến điểm thi, cõng vào phòng thi. Phụ huynh trao cho con cái của mình những cái ôm động viên ấm áp trước khi các thí sinh bước vào phòng thi. Cô Hoàng Thu Bình (giáo viên bộ môn Ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cầu Giấy) trực tiếp đến điểm thi động viên học trò. (Nguồn: Dân việt) Cái ôm ấm áp của bạn tình nguyện viên với thí sinh. Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã đi kiểm tra phòng hội đồng thi, phòng y tế, khu vực để đồ của thí sinh và gặp gỡ, ân cần động viên các sĩ tử Trường THPT Đặng Huy Trứ (Thừa Thiên Huế) trước giờ thi môn Ngữ văn. Cái ôm thật chặt của người cha dành cho cô con gái nhỏ trong kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh. Cái ôm là sự tiếp lửa và cũng là niềm hi vọng của cha dành cho con, 12 năm đèn sách con hãy cố gắng hết mình cho ngày hôm nay. >>>Xem thêm video: Long An: Hơn 15.300 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Nguồn: LONG AN TV).

Em học trò đầy nghị lực mang theo bình truyền nước được công an và đội thanh niên tự nguyện đưa tới điểm thi ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Nhóm sinh viên tự nguyện tiếp lửa cho thí sinh trước giờ thi môn Ngữ văn. Rất nhiều những gợi ý, nhắc nhở sĩ tử được đưa ra kỳ vọng sẽ mang lại may mắn cho những em, để những em với thể giành được số điểm như kỳ vọng. Bị tai nạn gãy chân trước kỳ thi THPT một tuần, nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh ở Hà Tĩnh được bố chở xe máy đến điểm thi, cõng vào phòng thi. Phụ huynh trao cho con cái của mình những cái ôm động viên ấm áp trước khi các thí sinh bước vào phòng thi. Cô Hoàng Thu Bình (giáo viên bộ môn Ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cầu Giấy) trực tiếp đến điểm thi động viên học trò. (Nguồn: Dân việt) Cái ôm ấm áp của bạn tình nguyện viên với thí sinh. Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã đi kiểm tra phòng hội đồng thi, phòng y tế, khu vực để đồ của thí sinh và gặp gỡ, ân cần động viên các sĩ tử Trường THPT Đặng Huy Trứ (Thừa Thiên Huế) trước giờ thi môn Ngữ văn. Cái ôm thật chặt của người cha dành cho cô con gái nhỏ trong kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh. Cái ôm là sự tiếp lửa và cũng là niềm hi vọng của cha dành cho con, 12 năm đèn sách con hãy cố gắng hết mình cho ngày hôm nay. >>>Xem thêm video: Long An: Hơn 15.300 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Nguồn: LONG AN TV).