Hiện trường vụ tai nạn 6 người chết ở Gia Lai

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người chết, 3 người bị thương tại xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, sáng 9/2, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo đơn vị cử đoàn công tác do Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, giải quyết vụ tai nạn, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã tổ thức cấp cứu kịp thời người bị nạn, thăm hỏi các nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong. Trước đó, khoảng 1h45 ngày 9/2, tại đường liên xã Đak Sơ Mei - Hà Đông thuộc địa phận làng Bokrei, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, xe tải chở mỳ biển kiểm soát 81C-111.25, loại xe tải có mui, màu xanh, trọng tải 16 tấn do Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, trú 117/23 Nguyễn Chí Thanh, tổ 4, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Hà Đông đi Đak Sơ Mei, đến địa điểm trên lao xuống vực (bên phải đường theo hướng lưu thông). Trên cabin chở 8 người, trên thùng xe là mì (sắn) lát khô. Vụ tai nạn làm chết 6 người (trong đó có lái xe) và làm bị thương 3 người. Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai: Xe 81C-111.25 là loại phương tiện ô tô tải (có mui), năm sản xuất 2014, kiểm định có hiệu lực đến hết ngày 07/12/2022. Chiếc xe này thuộc hợp tác xã dịch vụ vận tải Phước An Gia Lai, địa chỉ: 53 Trần Kiên, Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai. Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tại trang Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc 20 giờ 53 phút 39 giây ngày 09/02/2022 là 54 km/h. Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn 6 người chết.

