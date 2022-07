Hiện trường vụ cháy nhà kho rộng gần 10.000 mét vuông ở Bình Dương

Tới 10 giờ trưa 26/7, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy nhà kho trong cụm công nghiệp Liên Anh để khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Như trang Công an TP HCM đã thông tin, khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, khu nhà kho rộng 10.000 mét vuông của Công ty liên doanh TNHH Nippon Express chứa bao bì, giấy, vải quần áo… nằm trong cụm công nghiệp Liên Anh, đường Lê Hồng Phong, TP Dĩ An bất ngờ phát hỏa. (Ảnh: Giao thông) Thời điểm này nhà kho chỉ có bảo vệ nên công tác dập lửa tại chỗ bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lớn, cột khói bốc cao hàng trăm mét đứng xa nhiều cây số vẫn nhìn thấy. (Ảnh: Công an TP HCM) Do bên trong các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa cháy lan rất nhanh, rồi bao trùm khu nhà kho rộng hàng ngàn mét vuông. (Ảnh: Công an TP HCM) Nhận được tin báo, Các đội cảnh sát PCCC của tỉnh Bình Dương đã điều động 11 xe chuyên dụng cùng 58 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường. (Ảnh: Giao thông) Vụ cháy xảy ra đúng giờ công nhân đi làm, nhưng do ảnh hưởng của vụ việc nên công an địa phương phong tỏa hiện trường, các công nhân không thể vào công ty nên tập trung đứng quan sát trên đường Lê Hồng Phong. (Ảnh: Công an TP HCM) Sau đó một vài công ty đã thông báo cho công nhân được nghỉ ngày hôm nay. Tới khoảng 8 giờ 30 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên hàng ngàn mét vuông nhà kho có kết cấu bằng khung thép, tường gạch, mái tôn đã đổ sập. (Ảnh: Công an TP HCM) Hiện công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân, đồng thời thống kê con số thiệt hại. (Ảnh: Công an TP HCM) Hình ảnh xe của nhà kho hỗ trợ phá cửa để phun nước. (Ảnh: Công an TP HCM) Ngọn lửa đỏ rực bên trong. (Ảnh: Công an TP HCM) Khu nhà kho chứa các sản phẩm làm bằng nhựa, nilon, giấy và vải... (Ảnh: Công an TP HCM) Nhu nhà kho đổ sập nhìn từ trên cao. (Ảnh: Công an TP HCM) Nhiều máy móc, tài sản đã cháy rụi. (Ảnh: Công an TP HCM) >>>Xem thêm video: Bình Dương: cháy lớn khiến hàng nghìn m2 nhà kho đổ sập, nhiều tài sản bị thiêu rụi (Nguồn: Việt báo).

