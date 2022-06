Hành trình phá án: Sự thật rùng mình vụ 9x 'biến mất' bí ẩn ở Lâm Đồng

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24/1/2018, Công an huyện Di Linh nhận được trình báo của ông Võ Thành Trọng (SN 1968, ngụ thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, Lâm Đồng) về việc con trai Võ Thành Tuấn (SN 1991, tên thường gọi là Tướng), mất tích khi đi đòi nợ một số người ở trong thôn từ ngày 23/1/2018. Đáng chú ý, chiếc điện thoại của anh Tuấn đem theo vẫn đổ chuông nhưng gia đình gọi cả trăm cuộc mà không có ai nghe máy. Nhiều thông tin trái chiều về sự biến mất của nạn nhân đã lan ra khắp huyện khiến người dân ở đây vô cùng hoang mang, lo sợ. Tâm lý bất an của người dân ở đây đã làm gia tăng áp lực lên cơ quan điều tra bên cạnh việc phải tìm ra hành tung của người mất tích. Từ lời trình báo của ông Võ Thành Trọng cùng những thông tin xác minh ban đầu, Công an huyện Di Linh nghi ngờ Võ Thành Tuấn có thể đã bị sát hại trong lúc đi đòi nợ vào ngày 23/1/2018. Lãnh đạo Công an huyện Di Linh đã khẩn trương báo cáo vụ việc lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Một số đối tượng thuộc diện tình nghi, có liên quan đến việc làm ăn, vay mượn, nợ nần với anh Võ Thành Tuấn đã lọt vào “tầm ngắm” của cơ quan Công an, trong đó nổi cộm lên là Trần Quốc Vũ (SN 1987, ngụ cùng thôn Đồng Lạc 1), năm 2010 đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích nhưng được hưởng án treo. Vũ cũng chính là bạn thân của anh Võ Thành Tuấn từ nhỏ. Theo điều tra, nhà mẹ đẻ của Trần Quốc Vũ và gia đình anh Võ Thành Tuấn sát nhau. Từ khi lập gia đình 3 năm nay Vũ mới chuyển lên chỗ ở mới, cách nhà anh Tuấn khoảng 1,5km. Nhiều năm qua, Trần Quốc Vũ là con nợ “kinh niên” của gia đình anh Võ Thành Tuấn. Hiện đối tượng này đã li thân vợ và sống một mình trong năm gian nhà xây tại một địa điểm vắng ở thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc. Ngày 25/1/2018, Trần Quốc Vũ đã bị cơ quan Công an triệu tập để lấy lời khai. Tuy nhiên, đối tượng này khẳng định không liên quan đến sự mất tích của anh Tuấn và cố tìm mọi chứng cứ để chứng minh mình là người ngoại phạm. Cụ thể, đối tượng này trình bày vào ngày 23/1/2018, không có mặt ở huyện Di Linh mà đi Đà Lạt thăm vợ đã li thân (đang làm việc ở Đà Lạt). Ngay sau đó, một loạt các biện pháp nghiệp vụ đã được triển khai, tập trung vào đối tượng Trần Quốc Vũ. Từ nguồn tin của trinh sát, Phòng PC45 Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, ngày 23/1/2018, Trần Quốc Vũ không phải đi Đà Lạt như khai báo mà vẫn xuất hiện tại địa phương với nhiều dấu hiệu nghi vấn. Đặc biệt, cơ quan Công an phát hiện vào khoảng 12h50 ngày 23/1/2018, Trần Quốc Vũ đã dùng xe gắn máy chở một thùng carton lớn di chuyển theo hướng từ xã Đinh Lạc lên xã Tam Bố, huyện Di Linh, theo lối những con hẻm nhỏ. Khi chứng cứ vụ án đã được củng cố, ngày 27/1/2018, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục cho triệu tập đối tượng Trần Quốc Vũ để lấy lời khai. Lần này với những chứng cứ không thể chối cãi, sau một ngày quanh co khai báo Trần Quốc Vũ buộc phải thừa nhận mình chính là người đã sát hại anh Võ Thành Tuấn vào trưa ngày 23/1/2018. Tuy nhiên, đối tượng này không chịu khai ra vị trí đang giấu xác nạn nhân mà “ra điều kiện” với cơ quan điều tra chỉ khai báo cụ thể và chỉ địa điểm chôn giấu xác nạn nhân sau 12h trưa 28/1/2018. Đây cũng chính là ngày diễn ra đám cưới của em trai Trần Quốc Vũ. Ngày 28/1/2018, bước đầu Trần Quốc Vũ khai nhận, do dính vào cờ bạc, cá độ thua nhiều nên thường xuyên phải vay mượn tiền của gia đình anh Võ Thành Tuấn với số lượng lớn và lãi suất cao, đến nay, sau nhiều lần trả vẫn còn nợ gia đình anh Tuấn 15 triệu đồng. Thời gian gần đây, Vũ luôn bị gia đình anh Tuấn gọi điện thúc giục trả nợ và còn cho “đàn em” đe dọa. Trưa 23/1/2018, anh Võ Thành Tuấn lại điều khiển xe gắn máy đến nhà Trần Quốc Vũ để đòi khoản tiền 15 triệu đồng mà Vũ còn thiếu. Tại đây, do Vũ chưa có tiền trả cho Tuấn nên giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Vũ bị anh Tuấn đánh nên đã đánh trả vào vùng mặt anh Tuấn khiến nạn nhân ngã gục xuống nền nhà. Thấy vậy, Trần Quốc Vũ nảy sinh ý định sát hại nạn nhân nên đã dùng sợi dây dù siết cổ anh Tuấn cho đến chết. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Trần Quốc Vũ ra phía sau nhà lấy các túi nilon và bao tải trùm xác nạn nhân lại sau đó cho vào một thùng carton lớn, loại thường dùng để đựng tủ lạnh, buộc lên xe gắn máy chở đi chôn giấu ngay giữa ban ngày. Địa điểm mà đối tượng này hướng tới để chôn giấu xác nạn nhân là rẫy cà phê của cha mẹ đẻ tại khoảnh 15, tiểu khu 645, xã Tam Bố, huyện Di Linh, cách hiện trường gây án khoảng 25km. Đây là khu vực cách biệt với khu dân cư, việc đi lại vô cùng khó khăn, hiểm trở do địa hình đồi núi dốc mạnh. Quá trình chở xác nạn nhân đi chôn giấu, sợ bị mọi người phát hiện, Trần Quốc Vũ không chọn đường lớn là QL20 mà chạy quanh co theo những con đường trong hẻm nhỏ. Sau khi chôn giấu xác nạn nhân vào một ụ mối trên lưng chừng một quả đồi trong giữa rẫy cà phê của cha mẹ đẻ, Trần Quốc Vũ đã kiểm tra ví của nạn nhân, lấy 274.000 đồng cùng hai chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng. Chiếc thùng carton cùng một số vật dụng cá nhân của nạn nhân sau đó bị Vũ châm lửa đốt. Trở về nhà, để tránh bị phát hiện, đối tượng này tiếp tục lấy chiếc điện thoại và xe gắn máy của nạn nhân điều khiển xuống giữa đèo Bảo Lộc, đoạn gần tượng Đức Mẹ, ném tất cả xuống vực rồi bắt xe khách ngược về nhà mình. Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định, thi thể anh Võ Thành Tuấn được chôn giấu trong một ụ mối hình hàm ếch. Sau khi vùi lấp khoảng 40cm đất, Vũ dùng lá cây và cành củi khô phủ lên trên bề mặt, rất khó phát hiện. Lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật xác nạn nhân để khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình nạn nhân đưa về nhà lo hậu sự. Ngày 20/11/2018, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Trần Quốc Vũ án chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân. Đồng thời, buộc Vũ bồi thường cho gia đình bị hại 239 triệu đồng, mỗi tháng phải có trách nhiệm cấp dưỡng 2 triệu đồng để nuôi con bị hại cho tới tuổi trưởng thành.

Ngày 20/11/2018, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Trần Quốc Vũ án chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân. Đồng thời, buộc Vũ bồi thường cho gia đình bị hại 239 triệu đồng, mỗi tháng phải có trách nhiệm cấp dưỡng 2 triệu đồng để nuôi con bị hại cho tới tuổi trưởng thành.