Hành trình phá án: Nữ chủ quán xinh đẹp và cái chết oan khuất sau “mây mưa“

Theo hồ sơ vụ án, chiều 6/12/2021, bà L.T.K.C - chủ một ngôi nhà ở ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM phát hiện cô gái nằm gục chết trong nhà, cũng là quán cà phê mà bà cho thuê mặt bằng kinh doanh. Công an địa phương có mặt, tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cô gái này không qua khỏi. Qua điều tra, Công an làm rõ danh tính của nạn nhân là chị N.RT.O. (SN 1986, quê Kiên Giang). Chị O. thuê mặt bằng tại địa chỉ trên mở quán cà phê… đèn mờ. Nhận định đây là một vụ giết người, cướp tài sản nên Ban giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn khẩn trương điều tra truy xét và bắt hung thủ gây án. Qua trích xuất camera trong khu vực, cơ quan Công an phát hiện một đối tượng đi xe máy hiệu Honda Future là nghi can thực hiện vụ án mạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã lần ra được chủ nhân của chiếc xe trên. Tuy nhiên, người này không có mặt ở địa phương nên Công an không lấy được lời khai. Ngoài ra, đặc điểm nhận dạng đối tượng cũng không phù hợp với hình ảnh do camera ghi lại. Các điều tra viên nhiều kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát hình sự phân tích kỹ các hình ảnh từ camera an ninh ghi lại phát hiện có thông tin của một công ty. Nhận định đây có thể là nơi đối tượng đang làm việc nên một tổ trinh sát lập tức xuống công ty này xác minh thông tin. Từ đây, hung thủ vụ giết người được hé lộ là Nguyễn Minh Ti (SN 1991, quê Tiền Giang). Đối tượng này không đến làm việc mà bỏ đi đâu không rõ nên các trinh sát lại toả ra nhiều hướng để tổ chức truy bắt đối tượng. Đến chiều ngày 7/12/2021, khi Ti xuất hiện ở giao lộ N2- Quốc lộ 62 thuộc địa phận thị trấn Thạnh Hóa (huyện Mộc Hóa, Long An) thì bị các trinh sát của Phòng hình sự Công an TP HCM và Công an tỉnh Long An chặn bắt. Biết Công an đã lần ra mình, Ti chống trả và chạy vào khu vực rừng tràm hòng lẩn trốn nhưng vẫn không thoát. Tại cơ quan Công an, Ti khai nhận do vợ mới sinh được 15 ngày nên hắn tìm đến quán cà phê đèn mờ trên để "vui vẻ". Sau đó, hắn thấy chị O. - chủ quán đeo nhiều vòng vàng trên người nên đã dùng dao đâm chết nạn nhân để cướp tài sản. Số vàng cướp hắn bán được hơn 7,5 triệu đem nướng hết vào game và thuê phòng nghỉ. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

