Hành trình phá án: Bí ẩn nam bảo vệ bị phân thây, cho vào bao

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h đêm 16/9/2016, Công an huyện Phục Hòa (Cao Bằng) nhận được tin báo của Công an xã Triệu Ẩu ( huyện Phục Hòa) về việc phát hiện 2 bao tải xung quanh có nhiều vết máu vứt ở bụi cây ven đường tỉnh lộ 208 tại khu vực Pò Lùng, Bản Co, xã Triệu Ẩu (cách biên giới Trung Quốc khoảng 6 - 7km). Khi rạch mở 1 bao tải để kiểm tra thì phát hiện bên trong có giấu nhiều phần thi thể bị cắt rời của một nam thanh niên. Công an huyện Phục Hòa đã tổ chức lực lượng phối hợp với Công an xã, Dân quân xã bảo vệ hiện trường vụ án, điều tra thu thập thông tin có liên quan đồng thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh. Trước vụ án mạng nghiêm trọng trên, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã trực tiếp chỉ đạo, cử đoàn công tác tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra vụ án, đồng thời, báo cáo sự việc lên Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an. Qua công tác điều tra xác định, nạn nhân là anh Bế Văn H.(SN 1987, trú xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa, Cao Bằng - làm bảo vệ tại Trường Tiểu học Bản Co) Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, trưa 16/9/2016, anh Bế Văn H. có thông báo với gia đình là ra khu vực sông gần nhà đánh cá. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày không thấy anh này trở về nên gia đình đã huy động người đi tìm và báo cho chính quyền địa phương. Trong quá trình tìm kiếm, đến tối cùng ngày, người dân phát hiện một bao tải bên vệ đường thôn Bản Co (xã Triệu Ẩu) có dính máu bên ngoài nên đã mở ra kiểm tra. Lúc này, người dân tá hỏa khi phát hiện bên trong bao tải là nhiều mảnh thi thể người gồm đầu, tay chân, còn phần thân đã biến mất. Qua nhận dạng của người nhà, các phần thi thể nói trên là của anh Bế Văn H. Sau một thời gian khẩn trương tung lực lượng điều tra, tìm kiếm, khoảng 11h trưa 19/9/2016, phần thi thể còn lại của anh Bế Ích H. đã được lực lượng điều tra đã tìm thấy tại khu vực cách hiện trường trước đó phát hiện 2 bao tải chứa các phần thi thể khác của nạn nhân khoảng 2 km. Điều này đã xóa tan dư luận trong quần chúng nhân dân địa phương cho rằng anh H. bị sát hại để lấy nội tạng. Qua điều tra, thu thập chứng cứ, Công an xác định Bế Ích Thi (SN 1993, ở Bản Co, xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) là nghi phạm số 1 của vụ án. Sau khi bị bắt tại cơ quan điều tra, Thi khai hoàn toàn khớp với chứng cứ điều tra. Bế Ích Thi khai nhận, trưa 16/9/2016, Bế Ích Thi ra sông đặt bẫy điện để bắt cá. Đến trưa cùng ngày ra kiểm tra thì phát hiện thi thể người hàng xóm với mình là anh Bế Văn H. nằm trên sông và đã tử vong do bị điện giật. Trong lúc hoảng loạn, Thi kéo xác nạn nhân theo dọc sông đến đoạn Vằng Khưa cách cửa suối khoảng 500m, rồi đưa vào chỗ vũng nước nông tạm giấu xác rồi về nhà ăn cơm trưa. Sau khi về nhà ăn cơm xong, Thi mang dao từ nhà ra chặt xác nạn nhân thành nhiều phần giấu vào bao tải với mục đích tiêu hủy chứng cứ và tạo hiện trường giả. Ngày 27/9/2016, Bế Ích Thi bị Công an huyện Phục Hòa khởi tố bắt tạm giam. Được biết thời điểm gây án, Thi chưa có vợ con, là họ hàng và là hàng xóm của nạn nhân. Hành vi chặt xác nạn nhân để phi tang là vô cùng man rợ, gây xôn xao dư luận và người dân địa phương vào thời điểm bấy giờ.

