Hàng trăm hộ dân ở Hà Nội “kêu trời” vì rác thải ô nhiễm

Theo đơn thư phản ánh của 558 hộ dân và các doanh nghiệp sinh sống tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín gửi tới Báo Kiến Thức, thì nhiều năm qua, điểm tập kết rác thải tại thôn Bạch Liên (sát khu vực Trạm thu phí BOT cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) thuộc xã Liên Phương, thường xuyên gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân vô cùng bức xúc. Đáng nói, đây chỉ là điểm trung chuyển rác, nhưng không hiểu vì sao, hàng ngày lượng rác thải được đổ dồn về khu vực này tăng cao, các xe ô tô tải liên tục chở hàng chục tấn rác thải về địa điểm tập kết, đổ tràn khắp mặt đường, bờ ruộng, kênh mương. Rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt đã qua sử dụng, được đổ thành đống lớn. Trời nắng, mùi hôi thối bốc lên nông nặc, ngày mưa nước đen thôi tràn ra đường, ruộng và khu dân cư gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Lê Đình Kiên 64 tuổi là cựu chiến binh, sống tại xã Liên Phương cho biết: “Bãi tập kết rác thải này đã tồn tại nhiều năm qua, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sinh hoạt của người dân. Rác thải được chất thành đống lớn, mùi hôi thối bốc lên, gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường bị “bức tử”, người dân đối diện với nguy cơ bệnh tật. Khổ nhất là lúc cả gia đình quây quần bên mâm cơm, dù đóng kín cửa, mùi hôi thối vẫn “len” vào nhà”. Ông Kiên còn cho biết thêm: "Trong năm 2020 có tổ chức của TP Hà Nội cũng như của huyện Thường Tín có về xã Liên Phương chúng tôi được tiếp xúc và biết điểm trung chuyển rác trên địa bàn xã đã có dự án khoảng 2.060 m2 ở khu xóm 2, thôn Bạch Liên, xã Liên Phương nhưng không hiểu lý do vì sao đến giờ vẫn chưa thấy thực hiện". Nhiều hộ dân ở nơi đây cũng cho biết, nếu bãi tập kết rác thải còn hoạt động tại đây, thì chúng tôi không thể sống nổi. Ai cũng đau đầu, tức ngực, không thể thở được. Nhiều năm qua, chúng tôi luôn phải đối diện nguy cơ bệnh tật đe dọa. Một xóm có mấy chục nhân khẩu mà đã có 10 người bị ung thư (8 người đã tử vong), hiện chỉ còn lại tôi và một người nữa. Tôi cũng chẳng biết sống chết lúc nào, chỉ mong cơ quan chức năng sớm di dời bãi rác thải đi nơi khác, cách xa khu dân cư để bảo đảm đời sống, an sinh, sức khỏe cho hàng trăm hộ dân. Bà Nguyễn Thị Bảo, 71 tuổi cũng là một người dân sống tại xã Liên Phương nói: "Trước tình hình thực trạng như vậy chúng tôi cũng đã có ý kiến rất nhiều nhưng hiện giờ bãi rác lại càng ngày càng nhiều ô nhiễm rất trầm trọng khiến chúng tôi rất là bức xúc. Mong rằng cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc di chuyển bãi rác càng nhanh chóng càng tốt để cho những người dân chúng tôi có cuộc sống bình thường như những người dân ở nơi khác". Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Uông Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã Liên Phương thừa nhận những phản ánh của người dân là đúng. Trước đây hợp tác xã quản lý việc thu gom rác trên địa bàn, từ tháng 5/2018, thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND huyện Thường Tín, xã bàn giao cả việc thu gom vận chuyển lẫn rác cho Ban quản lý dự án huyện. Ông Hạnh cho biết: “Trước bức xúc của người dân, chính quyền địa phương có nhiều kiến nghị, báo cáo gửi tới UBND huyện để tìm giải pháp tháo gỡ. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ, sớm đưa địa điểm mới vào quy hoạch để chuyển rác đến nơi mới”. Ông Hạnh cũng cho hay, trạm trung chuyển chỉ tiếp nhận rác của xã, không được mang rác từ nơi khác. Tuy nhiên, do điểm trung chuyển rác thuộc quyền quản lý của Ban quản lý dự án huyện Thường tín nên UBND xã Liên Phương không nắm được thực trạng nhiều xe rác từ các xã lân cận đổ trộm vào ban đêm, gây nên tình trạng quá tải, ô nhiễm. Ông Hạnh cho biết thêm, UBND huyện cũng đã có công văn gửi UBND TP Hà Nội về việc đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung huyện Thường Tín (vị trí xây dựng trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt tại xã Liên Phương. Hiện UBND huyện Thường Tín đang chờ UBND TP Hà Nội cấp phép. UBND huyện Thường Tín sẽ tiến hành di điểm trung chuyển rác ra vị trí mới theo quy định. Mời quý độc giả xem clip: Rác thải ô nhiễm tại xã xã Liên Phương.

Theo đơn thư phản ánh của 558 hộ dân và các doanh nghiệp sinh sống tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín gửi tới Báo Kiến Thức, thì nhiều năm qua, điểm tập kết rác thải tại thôn Bạch Liên (sát khu vực Trạm thu phí BOT cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) thuộc xã Liên Phương, thường xuyên gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân vô cùng bức xúc. Đáng nói, đây chỉ là điểm trung chuyển rác, nhưng không hiểu vì sao, hàng ngày lượng rác thải được đổ dồn về khu vực này tăng cao, các xe ô tô tải liên tục chở hàng chục tấn rác thải về địa điểm tập kết, đổ tràn khắp mặt đường, bờ ruộng, kênh mương. Rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt đã qua sử dụng, được đổ thành đống lớn. Trời nắng, mùi hôi thối bốc lên nông nặc, ngày mưa nước đen thôi tràn ra đường, ruộng và khu dân cư gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Lê Đình Kiên 64 tuổi là cựu chiến binh, sống tại xã Liên Phương cho biết: “Bãi tập kết rác thải này đã tồn tại nhiều năm qua, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sinh hoạt của người dân. Rác thải được chất thành đống lớn, mùi hôi thối bốc lên, gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường bị “bức tử”, người dân đối diện với nguy cơ bệnh tật. Khổ nhất là lúc cả gia đình quây quần bên mâm cơm, dù đóng kín cửa, mùi hôi thối vẫn “len” vào nhà”. Ông Kiên còn cho biết thêm: "Trong năm 2020 có tổ chức của TP Hà Nội cũng như của huyện Thường Tín có về xã Liên Phương chúng tôi được tiếp xúc và biết điểm trung chuyển rác trên địa bàn xã đã có dự án khoảng 2.060 m2 ở khu xóm 2, thôn Bạch Liên, xã Liên Phương nhưng không hiểu lý do vì sao đến giờ vẫn chưa thấy thực hiện". Nhiều hộ dân ở nơi đây cũng cho biết, nếu bãi tập kết rác thải còn hoạt động tại đây, thì chúng tôi không thể sống nổi. Ai cũng đau đầu, tức ngực, không thể thở được. Nhiều năm qua, chúng tôi luôn phải đối diện nguy cơ bệnh tật đe dọa. Một xóm có mấy chục nhân khẩu mà đã có 10 người bị ung thư (8 người đã tử vong), hiện chỉ còn lại tôi và một người nữa. Tôi cũng chẳng biết sống chết lúc nào, chỉ mong cơ quan chức năng sớm di dời bãi rác thải đi nơi khác, cách xa khu dân cư để bảo đảm đời sống, an sinh, sức khỏe cho hàng trăm hộ dân. Bà Nguyễn Thị Bảo, 71 tuổi cũng là một người dân sống tại xã Liên Phương nói: "Trước tình hình thực trạng như vậy chúng tôi cũng đã có ý kiến rất nhiều nhưng hiện giờ bãi rác lại càng ngày càng nhiều ô nhiễm rất trầm trọng khiến chúng tôi rất là bức xúc. Mong rằng cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc di chuyển bãi rác càng nhanh chóng càng tốt để cho những người dân chúng tôi có cuộc sống bình thường như những người dân ở nơi khác". Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Uông Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã Liên Phương thừa nhận những phản ánh của người dân là đúng. Trước đây hợp tác xã quản lý việc thu gom rác trên địa bàn, từ tháng 5/2018, thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND huyện Thường Tín, xã bàn giao cả việc thu gom vận chuyển lẫn rác cho Ban quản lý dự án huyện. Ông Hạnh cho biết: “Trước bức xúc của người dân, chính quyền địa phương có nhiều kiến nghị, báo cáo gửi tới UBND huyện để tìm giải pháp tháo gỡ. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ, sớm đưa địa điểm mới vào quy hoạch để chuyển rác đến nơi mới”. Ông Hạnh cũng cho hay, trạm trung chuyển chỉ tiếp nhận rác của xã, không được mang rác từ nơi khác. Tuy nhiên, do điểm trung chuyển rác thuộc quyền quản lý của Ban quản lý dự án huyện Thường tín nên UBND xã Liên Phương không nắm được thực trạng nhiều xe rác từ các xã lân cận đổ trộm vào ban đêm, gây nên tình trạng quá tải, ô nhiễm. Ông Hạnh cho biết thêm, UBND huyện cũng đã có công văn gửi UBND TP Hà Nội về việc đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung huyện Thường Tín (vị trí xây dựng trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt tại xã Liên Phương. Hiện UBND huyện Thường Tín đang chờ UBND TP Hà Nội cấp phép. UBND huyện Thường Tín sẽ tiến hành di điểm trung chuyển rác ra vị trí mới theo quy định. Mời quý độc giả xem clip: Rác thải ô nhiễm tại xã xã Liên Phương .