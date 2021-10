Hàng nghìn người kéo về miền Tây trong đêm, cửa ngõ TPHCM ùn ứ

Tối 30/9, hàng nghìn người ở TPHCM chạy xe máy chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh đi về hướng miền Tây. Khi đến khu vực cửa ngõ giáp tỉnh Long An, họ bị lực lượng chức năng chốt chặn, không cho đi tiếp. Ảnh TTX. Nhiều người dân miền Tây đã bám trụ tại TPHCM hơn 4 tháng qua, khi nghe TPHCM tháo dỡ các chốt kiểm soát từ chiều ngày 30/9 nên tranh thủ về quê. Ảnh TTX. Người dân với lỉnh kỉnh đồ đạc rời TPHCM trong tối 30/9. Ảnh TTX. Người dân chờ đợi và xếp hàng dài trên Quốc lộ 1A để chờ "thông chốt" về quê. Ảnh Zing. Lực lượng chức năng tuyên truyền, yêu cầu người dân quay về nơi cư trú; tuy nhiên, nhiều người vẫn cố bám trụ, chờ được thông qua để về nhà. Ảnh TTX. Chính quyền địa phương cử lực lượng ổn định tình hình, phát nước, thức ăn cho người dân. Ảnh Zing. Chiều 30/9, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An tiếp tục kiểm soát người ra, vào để đảm bảo quy định phòng dịch. Ảnh Zing. Nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực TPHCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai với các tỉnh, thành phố khác là rất lớn và chính đáng; tuy nhiên, dù tình hình dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát nhưng vẫn còn phức tạp do dịch bệnh đã nhiễm sâu trong cộng đồng. Ảnh TTX. TPHCM đang khuyến khích người dân ở lại vì cần lực lượng lao động; tuy nhiên, thất nghiệp đã lâu khiến người dân đã cạn kiệt tài chính nên họ muốn về quê sinh sống, chờ đợi kinh tế TPHCM khôi phục họ sẽ quay lại sau. Ảnh TTX. Hiện chính quyền địa phương đã cử lực lượng ổn định tình hình giao thông và tổ chức phát nước, thức ăn cho người dân trong thời gian chờ "thông chốt". Ảnh TTX. Theo đại diện Công an TPHCM, hiện chính quyền TP đang sắp xếp cho số người dân này về quê bằng xe khách, còn xe gắn máy thì vận chuyển bằng xe tải. Cũng theo cơ quan công an, TPHCM đang thống kê danh sách, nhu cầu của người dân để chủ động sắp xếp các phương án. Trước mắt, Công an TP khuyến cáo, người dân nếu không có nhu cầu cấp bách về quê thì nên ở lại TP. Ảnh Vietnamnet. TP đang trở lại trạng thái bình thường mới, mở cửa dần nên có nhiều việc làm cho người dân mưu sinh, dần ổn định cuộc sống. Vì vậy cơ quan chức năng TP.HCM mong người dân phối hợp cùng chính quyền để ổn định tình hình, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Ảnh Vietnamnet. Tối cùng ngày, trong chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời", ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, sau nới lỏng giãn cách, mong muốn được về quê của người dân là chính đáng. Tuy nhiên, việc về quê lúc này sẽ gây nguy cơ xảy ra dịch bệnh tại địa phương và có thể gây quá tải hệ thống y tế; nếu nhiễm bệnh thì việc điều trị cũng khó khăn. Ảnh Vietnamnet. Video: Đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông gấp 10 lần

