Hàng chục trai xinh, gái đẹp phê ma túy trong Pub Beer Century

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Pub Beer Century (số 49 đường Lê Lợi, TP Huế). Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, lực lượng phát hiện tại quán Pub Beer Century của Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1977, trú tại phường Thủy Xuân, TP. Huế) đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát nhưng lại thiết kế quán theo mô hình quán Bar, vũ trường như thiết kế gương kính che kín bao quanh, có dàn nhạc âm thanh công suất lớn, bố trí DJ đánh nhạc, có trang bị hệ thống đèn chiếu sáng; thường xuyên hoạt động từ 19h đến 03 sáng hôm sau với lượng khách hàng đêm khoảng 70 đến 150 người, đa số là thanh niên, trong đó có một số đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy Khoảng 22h45p ngày 28/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an phường Phú Hội và một số đơn vị nghiệp vụ khác bất ngờ kiểm tra quán Pub Beer Century, phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Bá Nhật Minh (SN 2002, trú tại phường Tây Lộc) đang tàng trữ trái phép 0,6862g ma túy tổng hợp. Tiếp đó, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng Nguyễn Văn Tình (SN 1981, trú tại huyện Phú Lộc), Ngô Văn Hoàng Phú (SN 1995, trú tại phường An Cựu), Nguyễn Văn Cường (SN 1992, trú tại huyện Phú Lộc) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1993, trú tại thị xã Hương Thủy) đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ được 0,2932g ma túy tổng hợp. Tại thời điểm kiểm tra trong quán có khoảng 140 khách và nhân viên phục vụ, qua test nhanh, phát hiện 20 khách dương tính với chất ma túy. Hiện Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

