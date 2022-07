Hải Phòng: Phát hiện 5 dân chơi dương tính với ma túy trong quán karaoke

Khoảng 0h30' ngày 12/7, Đoàn kiểm tra do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an phường Quán Toan (Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng) kiểm tra quán karaoke Hà Anh 5 sao, tại địa chỉ khu 2, phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) do ông Vũ Minh Lăng (SN 1961) là chủ quán.

Các trường hợp và tang vật thu được tại phòng hát VIP 6

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện phòng hát VIP 6 có 6 khách hát gồm 3 nam, 3 nữ, có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý, có dấu hiệu về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các trường hợp này khai nhận chất tinh thể màu trắng là Ketamine. Tang vật thu giữ 01 đĩa sứ, trên mặt đĩa có tinh thể màu trắng và 02 túi ninon bên trong có dính tinh thể màu trắng ở khe ghế.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng Công an phát hiện 05 trường hợp dương tính với ma túy.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản về hành vi chủ cơ sở thiếu trách nhiệm, để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.