Hải Phòng: Mất ăn mất ngủ sống trong khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng

Theo tìm hiểu, khu tập thể 206, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng có 89 hộ dân đang sinh sống tại đây. Khu tập thể trên cao 3 tầng và được xây từ rất nhiều năm về trước. Sau mấy chục năm sử dụng, đến nay khu tập thể 206 đã cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ bị đổ sập bất cứ lúc nào. Người dân sinh sống tại đây lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì sợ nhà bị đổ sập. Theo quan sát, tại nhiều vị trí như trần nhà, khu vực cầu thang, lan can đã bị bong tróc từng mảng vữa lớn, thậm chí nhiều nơi để lộ cả lõi bê tông cốt thép. Dẫn PV đi đến từng phòng của khu tập thể, ông Phạm Văn Điển, một hộ dân sống tại đây cho biết, khu tập thể trên trước đây là của Công ty đóng tàu Bạch Đằng. Cán bộ công nhân viên làm trong công ty thì được phân nhà. Gia đình ông Điển cũng là công nhân của Công ty và đã sinh sống ở đây mấy chục năm rồi. Sau đó Công ty tổ chức thanh lý và hiện tại sở hữu nhà thuộc các hộ dân. Sinh sống trong khu tập thể chủ yếu là các lao động nghèo. Sau nhiều năm nhà bị xuống cấp nghiêm trọng, tình trạng vữa bở ra và rơi xuống cả mảng thường xuyên, khiến người dân vô cùng lo lắng, bất an. Chỉ vào chiếc cột trước nhà đã bị nứt vỡ, lộ nguyên cả mảng gạch vữa đã được gia cố chằng buộc bằng đoạn dây thép, bà Ngô Thị Dung cho biết, bà ở đây từ năm 1975. Gần đây nhà xuống cấp quá, lo lắng chiếc cột trước nhà có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào, đe dọa đến tính mạng nên bà Dung đã phải sang tá túc ở nhà người thân, thỉnh thoảng bà mới dám về. Trước đó, bà Dung và nhiều hộ dân khác tại khu tập thể cũng có ý định sửa chữa lại nhà để ở nhưng do quá xuống cấp, không thể sửa chữa được nên lực bất tòng tâm đành phải sống trong cảnh thấp thỏm vì sợ vữa rơi, nhà sập… Một số hộ "cố đấm ăn xôi" sửa chữa trần nhà, tường…nhiều lần và tốn kém hàng chục triệu đồng, nhưng vẫn không ngừng lo lắng "được ngày nào hay ngày ấy". Cũng theo người dân, các hộ dân trong khu tập thể 206 từng nộp hồ sơ, giấy tờ về nhà ở tới chính quyền sở tại để chờ phương án giải quyết, hỗ trợ. Tuy nhiên, đến nay người dân vẫn chưa nhận được câu trả lời cụ thể. Theo chủ tịch UBND phường Lê Lợi (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) Nguyễn Thị Bích Hường, trước đây khu tập thể trên thuộc Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng. Hiện một số hộ đã được thanh lý, còn lại một số thì Công ty Kinh doanh nhà đang quản lý. Khu tập thể 206 xuống cấp đã được thành phố đánh giá cấp độ D. Quận Ngô Quyền đã có chỉ đạo thu thập hồ sơ gửi về quận, cũng như khu tập thể Vạn Mỹ (Cầu Tre), để tới đây quận, thành phố sắp sẽ xếp bố trí. Phường cũng đã có thông báo tới các hộ dân, theo chỉ đạo, đến tháng 4 phải xong hồ sơ.

