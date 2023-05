Hải Dương: Tài xế say xỉn gây tai nạn liên hoàn, nhiều người bị thương

Khoảng 16h40 ngày 19/5, xe ô tô BKS 34A-628.41 khi lưu thông trên đường Phạm Ngũ Lão theo hướng từ ngã tư Máy Sứ đi Ngã Sáu (TP Hải Dương) đã va chạm với xe đạp điện do cháu Nguyễn Đức Minh Quân (SN 2013, phường Tân Bình, TP Hải Dương) lưu thông cùng chiều. Xe ô tô 34A-628.41 tiếp tục va chạm xe mô tô BKS 34B2-562.60 do anh Đỗ Hải Nam (SN 1972, khu 16, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương điều khiển chạy hướng Ngã Sáu đi Ngã tư Máy Sứ. Tiếp đó, chiếc xe ô tô này tiếp tục va chạm với 2 xe mô tô BKS 34K1-039.37 do chị Lê Thị Chính (SN 1980, trú tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương) điều khiển và xe máy điện BKS 34MĐ-516.60 do chị Đinh Khánh Ngọc (SN 2005, trú tại phường Thanh Bình. TP Hải Dương) cùng đi hướng Ngã Sáu đi ngã tư Máy Sứ. Hiện trường vụ tai nạn. Vụ tai nạn xảy ra đúng vào giờ cao điểm. Nhiều người dân theo dõi vụ tai nạn. Sau khi xảy ra vụ va chạm liên hoàn, chiếc xe ô tô BKS 34A-628.41 dừng lại cách hiện trường vài trăm mét và hư hỏng phần đầu, bánh trước xịt lốp. Hậu quả ban đầu khiến cháu Quân bị gãy chân, cháu Ngọc bị gãy chân, 5 phương tiện liên quan vụ tai nạn hư hỏng. Sau vụ tai nạn, Công an TP Hải Dương đã làm việc với đối tượng Vũ Minh Đức (SN 1997, trú tại số 20 A đường Thanh Niên, phường Quang Trung, TP Hải Dương). Tại cơ quan công an, Đức khai nhận mình là người điều khiển xe ô tô BKS 34A-628.41 gây ra vụ tai nạn trên. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Đức 1.019 mg/l khí thở , test ma túy kết quả âm tính. Lực lượng công an có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra giải quyết… Mời độc giả xem video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn trên đường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương.

Khoảng 16h40 ngày 19/5, xe ô tô BKS 34A-628.41 khi lưu thông trên đường Phạm Ngũ Lão theo hướng từ ngã tư Máy Sứ đi Ngã Sáu (TP Hải Dương) đã va chạm với xe đạp điện do cháu Nguyễn Đức Minh Quân (SN 2013, phường Tân Bình, TP Hải Dương) lưu thông cùng chiều. Xe ô tô 34A-628.41 tiếp tục va chạm xe mô tô BKS 34B2-562.60 do anh Đỗ Hải Nam (SN 1972, khu 16, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương điều khiển chạy hướng Ngã Sáu đi Ngã tư Máy Sứ. Tiếp đó, chiếc xe ô tô này tiếp tục va chạm với 2 xe mô tô BKS 34K1-039.37 do chị Lê Thị Chính (SN 1980, trú tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương) điều khiển và xe máy điện BKS 34MĐ-516.60 do chị Đinh Khánh Ngọc (SN 2005, trú tại phường Thanh Bình. TP Hải Dương) cùng đi hướng Ngã Sáu đi ngã tư Máy Sứ. Hiện trường vụ tai nạn. Vụ tai nạn xảy ra đúng vào giờ cao điểm. Nhiều người dân theo dõi vụ tai nạn. Sau khi xảy ra vụ va chạm liên hoàn, chiếc xe ô tô BKS 34A-628.41 dừng lại cách hiện trường vài trăm mét và hư hỏng phần đầu, bánh trước xịt lốp. Hậu quả ban đầu khiến cháu Quân bị gãy chân, cháu Ngọc bị gãy chân, 5 phương tiện liên quan vụ tai nạn hư hỏng. Sau vụ tai nạn, Công an TP Hải Dương đã làm việc với đối tượng Vũ Minh Đức (SN 1997, trú tại số 20 A đường Thanh Niên, phường Quang Trung, TP Hải Dương). Tại cơ quan công an, Đức khai nhận mình là người điều khiển xe ô tô BKS 34A-628.41 gây ra vụ tai nạn trên. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Đức 1.019 mg/l khí thở , test ma túy kết quả âm tính. Lực lượng công an có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra giải quyết… Mời độc giả xem video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn trên đường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương.