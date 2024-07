Hải Dương ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Dự lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ở Hải Dương có ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và ông Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương, đại diện các bộ, ngành của Trung ương, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Hải Dương.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại buổi ra mắt.

Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Hải Dương diễn ra trang trọng, tưng bừng với tổng cộng hơn 2.700 người, 165 phương tiện tham.

Toàn tỉnh Hải Dương thành lập 1.341 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với tổng số 4.248 thành viên, mỗi tổ sẽ có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và các tổ viên. Đây là những cánh tay nối dài, đôi mắt thứ 2 của lực lượng công an xã chính quy, sát cánh đồng hành, hỗ trợ lực lượng Công an xã chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT khi được huy động.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai và Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đã đề nghị các cấp, các ngành liên quan và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để xây dựng, củng cố, duy trì, phát huy thực chất vai trò, hiệu quả của lực lượng.

Ông Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Phát huy hiệu quả hoạt động góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ngay tại địa bàn cơ sở, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương.

Các lãnh đạo yêu cầu lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở nghiên cứu, nắm chắc các quy định, hướng dẫn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Công an tỉnh Hải Dương cùng cấp uỷ, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, huấn luyện toàn diện để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Khối lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở diễu hành

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cần tập trung hỗ trợ công an cấp xã tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về an ninh, trật tự; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn, hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội...

Từ đó góp phần tạo chuyển biến thật sự về tình hình an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, từ cơ sở; giảm thiểu các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, làm hạn chế tác hại của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Các lực lượng tham gia diễn tập tình huống xử lý các đối tượng tụ tập đánh nhau gây thương tích Các lực lượng diễn tập xử lý các đối tượng tụ tập đánh nhau Diễn tập xử lý tình huống bạo lực gia đình

Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Luật số 30/2023/QH15), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị tất cả các điều kiện từ cơ sở vật chất, cơ sở pháp lý, tuyển chọn lực lượng để tổ chức đồng loạt Lễ ra mắt vào ngày 1/7/2024.

Bộ Công an đã lựa chọn 12 địa phương làm điểm lễ gồm Lào Cai, Sơn La, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Nam, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Dương, TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau.