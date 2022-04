Hải Dương: Đại gia buôn lợn xây dựng công viên miễn phí cho dân

“Công viên Ô Mễ” là tên người dân thôn Ô Mễ (xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) đặt cho khuôn viên rộng chục nghìn m2 đất được ông Nguyễn Đình Chiến (SN 1977, người dân trong làng thường gọi gần gũi là Chiến “lợn”) xây dựng và mở cửa miễn phí để người dân tham quan, vui chơi giải trí sau những ngày lao động mệt nhọc, vất vả. Người dân trong làng vẫn ví “công viên Ô Mễ” như một “Công viên Thủ Lệ” ở Hải Dương bởi sự đầu tư bài bản, công phu của chủ nhân công viên này. Công viên được xây dựng trên diện tích 10.000 m2 là những hạng mục công trình. Đồi cỏ nhân tạo trên có tượng Thánh Gióng, hệ thống cây xanh, cây cảnh, cây hoa, cây ăn quả đủ chủng loại, hệ thống hồ nước, du thuyền, hệ thống cầu bắc qua hồ nước, kênh nước, đường bao quanh khuôn viên được đầu tư bài bản, có bể bơi, tượng Nữ thần tự do, lầu nghỉ chân và trực thăng mô hình… Công viên Ô Mễ cũng có bể cá Koi hàng trăm con được đắp đá nhân tạo, bể cả hải tượng có con nặng đến cả tạ, đôi thiên nga, chim công, gà rừng, khỉ, chuồng chim chào mào hàng chục con… Đôi thiên nga được nuôi tại công viên. Chuồng nuôi chim công. Đáng chú ý, tại khuôn viên này, chủ nhân đặt tượng một đàn lợn mạ vàng. Theo người dân địa phương, anh Nguyễn Đình Chiến làm nghề buôn lợn, việc đặt tượng lợn thay lời cảm ơn loài vật đã giúp anh đổi đời từ gian khó đến thành công như ngày hôm nay. Khi PV tham quan khuôn viên này cũng là thời điểm hoàng hôn phủ bóng. Những người dân làng Ô Mễ và người dân các địa phương lân cận đổ về công viên vui chơi rất đông. Từ những cháu học sinh tan học vào công viên để vui chơi cùng chim, thú đến các cụ già đến tập thể dục, lớp thanh niên đến chụp ảnh, ca hát… Người dân đi dạo tại khuôn viên. Nơi đây tiếng là do anh Chiến dựng xây nhưng không khác gì của chung người dân. Bởi công viên hoàn toàn miễn phí, mở cửa cả ngày đêm, không có quản lý, bảo vệ và chỉ có một số công nhân dọn dẹp, chăm sóc cây cối và cho chim, thú ăn. Mỗi tháng để duy trì công viên, anh Chiến đã phải chi đến 150 triệu đồng cho nhân công, điện nước, chăm sóc cây cối... Ông Đặng Văn Suy (62 tuổi), một giáo viên nghỉ hưu và cũng là hàng xóm nhà anh Chiến cho biết, với người dân địa phương, công viên này rất quý. Bởi xã Hưng Đạo đất chật người đông nhưng khu vui chơi giải trí dành cho người dân lại rất ít. Bản thân ông Suy đặt stent tim nhiều năm nay, nhờ mỗi ngày ra công viên tập thể dục, hưởng không khí trong lành nên giờ khỏe mạnh hơn. Theo lời ông Suy, việc xây dựng khuôn viên không chỉ mang lại nơi vui chơi, giải trí, tham quan, vãn cảnh cho người dân địa phương mà còn giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời cũng là cách để anh Chiến đóng góp cho người dân, cho quê hương. Ngoài công viên này, anh Chiến cũng thường xuyên ủng hộ trong làng, ngoài xã, từ tu bổ đền miếu, làm đường đến các công trình phúc lợi. “Có thời điểm chính quyền có ý muốn biến nơi đây thành khu dân cư nhưng bà con không đồng ý, tuy nhiên khi cháu Chiến đặt vấn đề làm công viên ai cũng đồng lòng. Khu chuyển đổi trồng cây lâu năm này đã được huyện phê duyệt, bắt đầu cải tạo cách đây 7 năm trên chính nền là những thửa ruộng trồng màu xưa phun toàn thuốc sâu, tổng diện tích 10.000m2”, ông Suy nói. Khi PV có mặt để phỏng vấn người dân địa phương cũng là thời điểm anh Chiến từ TP HCM mới về. Kể về mục đích xây dựng khuôn viên, mở công viên miễn phí cho người dân địa phương, anh Chiến cho biết, bản thân buôn ba từ nhỏ, thủa ấu thơ lớn lên tại đây. “Trước đây, khu vực trước làng là cánh đồng, người dân trồng rau màu để mưu sinh cuộc sống, thời điểm đó người dân phun nhiều thuốc sâu. Khi có điều kiện kinh tế, tôi suy nghĩ muốn làm điều gì đó để bảo vệ sức khỏe người dân địa phương, đồng thời cũng để người dân có nơi vui chơi, giải trí nên tôi quyết định bỏ tiền xây dựng khuôn viên này”, anh Chiến nói và khẳng định làm vì cộng đồng là chính. Đại gia buôn lợn ở Hải Dương khẳng định, khi nào nhà nước cần sử dụng diện tích đất này để làm việc phúc lợi, anh sẵn sàng hiến tặng toàn bộ diện tích đất trên mà không bao giờ cần đền bù. “Một kiếp người cũng chỉ có vậy. Khi chết không mang gì đi được nên có cơ hội làm đẹp cho đời thì cứ làm”, anh Chiến nói. Anh Nguyễn Đình Chiến cũng được biết đến là chủ nhân dàn siêu xe bao gồm Rolls-Royce Phantom, Land Rover Range Rover, Porsche Panamera, Mercedes-Benz S-Class, Bentley Continental Flying Spur, Lexus LS và BMW 4-Series... biển đẹp, mạ vàng. Đồng thời, anh Chiến cũng là chủ nhân bữa tiệc kỷ niệm 15 năm ngày cưới đình đám với sự tham dự của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Kể thêm với PV về bữa tiệc kỷ niệm 15 năm ngày cưới khiến nhiều người ngưỡng mộ, anh từng trải qua cuộc sống hôn nhân với người vợ đầu nhưng sau thời gian, hai vợ chồng không chung hòa được nên người vợ đầu bỏ đi. Gặp người vợ bây giờ, khi đó do có một đời vợ nên đằng ngoại không đồng ý cho con gái lấy nhưng khi đó, vợ anh vẫn quyết lên chung sống cùng dù cả họ lên tìm. “Trải qua giai đoạn khó khăn đến khi cuộc sống khá giả hơn nên tôi tổ chức 15 năm ngày cưới để kỷ niệm”. Du thuyền được đặt giữa hồ nước trong công viên. Xung quanh là đường đi dạo. Quanh cảnh của công viên làng Ô Mễ. Những cây cầu để khách có thể đi dạo qua các kênh, hồ nhân tạo. Người dân làng Ô Mễ khi nói đến anh Chiến đều dành những tình cảm tốt đẹp bởi những gì người đàn ông này đóng góp cho quê hương. >>> Mời độc giả xem thêm video Hàng loạt bức tượng 60 năm tuổi ở công viên Thống Nhất đổi màu lòe loẹt. (Nguồn: VTV24).

