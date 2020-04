Hà Nội: Phong tỏa đường Trần Phú, phá dỡ tầng 17 và 18 nhà 8B Lê Trực

Ghi nhận của PV Kiến Thức vào chiều 23/4, tại tòa nhà 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) cho thấy, lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, cấm hoàn toàn phương tiện giao thông qua lại khu vực toà nhà 8B Lê Trực đoạn đường Trần Phú (đoạn giao cắt với phố Lê Trực, dài khoảng 200m). Tại khu vực của toà nhà 8B Lê Trực có nhiều phương tiện, thiết bị đã được tập kết để chuẩn bị cho việc phá dỡ giai đoạn 2 tòa nhà này. Theo UBND quận Ba Đình cho biết, việc tháo dỡ giai đoạn 2 tòa nhà 8B Lê Trực là thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội. Quận Ba Đình cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức cưỡng chế để xử lý giai đoạn 2 công trình sai phạm 8B Lê Trực. Quận Ba Đình đã quyết định thành lập các Tổ công tác phục vụ cưỡng chế, làm việc với Công ty CP đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam để xây dựng biện pháp, dự toán kinh phí thực hiện tháo dỡ giai đoạn 2 toàn nhà 8B Lê Trực. UBND quận Ba Đình cho biết, đã cơ bản đủ các thủ tục để chuẩn bị tháo dỡ giai đoạn 2 công trình sai phạm 8B Lê Trực. Dự kiến, thời gian lắp, dựng cẩu tháp, vận thăng từ ngày 22/4 đến ngày 12/5, tổ chức tháo dỡ từ ngày 15/5 tới đây. Quận Ba Đình cũng kiến nghị UBND TP Hà Nội cho phép chỉ định thầu đơn vị thi công tháo dỡ là Công ty CP đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam, giao Công an TP Hà Nội phối hợp, hỗ trợ công tác cưỡng chế để xử lý giai đoạn 2 công trình 8B Lê Trực. Ngoài ra, UBND TP Hà Nội còn đề nghị TP giao các Sở Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính phối hợp, hướng dẫn UBND quận Ba Đình trong quá trình thi công tháo dỡ, tạm ứng, thanh quyết toán chi phí tháo dỡ công trình sai phạm. Trước đó, tại buổi làm việc với TP Hà Nội vào ngày 20/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu TP Hà Nội không để công trình 8B Lê Trực kéo dài đến gần 10 năm mà chưa xử lý xong. Do vậy, Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội cần phải làm ngay với những phương án cụ thể, trong đó có việc đảm bảo quy hoạch chi tiết khu vực, đảm bảo an toàn công trình và đảm bảo quyền lợi đúng mức cho nhà đầu tư. Cận cảnh 2 tòa nhà xây dựng sai phép của Đường Nhuệ ở Thái Bình. (Nguồn: VTC NEWS)

Ghi nhận của PV Kiến Thức vào chiều 23/4, tại tòa nhà 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) cho thấy, lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, cấm hoàn toàn phương tiện giao thông qua lại khu vực toà nhà 8B Lê Trực đoạn đường Trần Phú (đoạn giao cắt với phố Lê Trực, dài khoảng 200m). Tại khu vực của toà nhà 8B Lê Trực có nhiều phương tiện, thiết bị đã được tập kết để chuẩn bị cho việc phá dỡ giai đoạn 2 tòa nhà này. Theo UBND quận Ba Đình cho biết, việc tháo dỡ giai đoạn 2 tòa nhà 8B Lê Trực là thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội. Quận Ba Đình cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức cưỡng chế để xử lý giai đoạn 2 công trình sai phạm 8B Lê Trực. Quận Ba Đình đã quyết định thành lập các Tổ công tác phục vụ cưỡng chế, làm việc với Công ty CP đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam để xây dựng biện pháp, dự toán kinh phí thực hiện tháo dỡ giai đoạn 2 toàn nhà 8B Lê Trực . UBND quận Ba Đình cho biết, đã cơ bản đủ các thủ tục để chuẩn bị tháo dỡ giai đoạn 2 công trình sai phạm 8B Lê Trực. Dự kiến, thời gian lắp, dựng cẩu tháp, vận thăng từ ngày 22/4 đến ngày 12/5, tổ chức tháo dỡ từ ngày 15/5 tới đây. Quận Ba Đình cũng kiến nghị UBND TP Hà Nội cho phép chỉ định thầu đơn vị thi công tháo dỡ là Công ty CP đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam, giao Công an TP Hà Nội phối hợp, hỗ trợ công tác cưỡng chế để xử lý giai đoạn 2 công trình 8B Lê Trực. Ngoài ra, UBND TP Hà Nội còn đề nghị TP giao các Sở Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính phối hợp, hướng dẫn UBND quận Ba Đình trong quá trình thi công tháo dỡ, tạm ứng, thanh quyết toán chi phí tháo dỡ công trình sai phạm. Trước đó, tại buổi làm việc với TP Hà Nội vào ngày 20/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu TP Hà Nội không để công trình 8B Lê Trực kéo dài đến gần 10 năm mà chưa xử lý xong. Do vậy, Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội cần phải làm ngay với những phương án cụ thể, trong đó có việc đảm bảo quy hoạch chi tiết khu vực, đảm bảo an toàn công trình và đảm bảo quyền lợi đúng mức cho nhà đầu tư. Cận cảnh 2 tòa nhà xây dựng sai phép của Đường Nhuệ ở Thái Bình. (Nguồn: VTC NEWS)