Hà Nội: Hình ảnh “kỳ lạ” trên phố Trần Quốc Vượng vào ban ngày

Chiều ngày 11/4, ghi nhận của PV Kiến Thức trên phố Trần Quốc Vượng (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), nơi đang tồn tại tình trạng hàng trăm người từ khắp nơi tụ họp chợ tạm, trái phép từ khoảng 2h đến 8h sáng mỗi ngày gây ồn ào mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân sinh sống dọc hai bên…, thấy cảnh tượng yên tĩnh khác lạ. Ban ngày, lòng đường vỉa hè phố Trần Quốc Vượng vốn dĩ bị những người buôn bán lấn chiếm về đêm được trả lại. Trước đó, tại buổi làm việc với PV chiều ngày 9/4, ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu thừa nhận, tình trạng hàng trăm người tụ tập họp “chợ cóc”, chợ tạm không phép trên phố Trần Quốc Vượng diễn ra từ sau khi quận Cầu Giấy đóng cửa chợ tạm nông sản. Tất cả những tiểu thương ở đấy không có điểm tiêu thụ và do họ có “mối quen” nên họ cứ thế ra chỗ đường Trần Quốc Vượng ngồi. Đường Trần Quốc Vượng nằm giữa hai dự án và hai dự án này để chừa 2m đất đất nông nghiệp nông nghiệp trống, hợp tác xã sau đó giao cho người dân. “Người dân lấy cớ được giao nên cứ ra đó ngồi, thuê đất đấy”, - ông Thắng nói. Ông Thắng “tiết lộ”, 2m đất trống là chủ trương của UBND quận để sau này mở rộng đường Trần Quốc Vượng, nhưng quá trình duyệt chủ trương, làm dự án còn rất lâu, phường đã có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Đây là những chiếc bàn mà người buôn bán sử dụng trưng bày hàng hóa để ngổn ngang dọc trên phần diện tích đất chủ trương sau khi kết thúc thời gian họp chợ trái phép. Những chiếc thùng tôn lớn mà tiểu thương sử dụng đựng các mặt hàng hải sản. Thùng xốp, chậu nhựa vẫn còn chất đống ngổn ngang dọc vỉa hè phố Trần Quốc Vượng. Trụ bê tông mà tiểu thương đúc để dựng ô che tại sạp hàng. Dây dù mà tiểu thương giăng ngang vào thân cây vào vách tôn dự án để treo bóng điện khi đến buôn bán. Nước thải bẩn thỉu, hôi tanh sót lại ở lòng đường Trần Quốc Vượng. Nước tù đọng lại sau khi chợ tạm tan. "Rác mà chợ họp xa ra bẩn lắm. Sáng ngày nào chúng tôi cũng phải dọn cả đống", - một công nhân môi trường nói. Những tấm biển "khu vực cấm họp chợ" cắm dọc vỉa hè phố Trần Quốc Vượng như "thuật che mắt". Tại buổi làm việc vào ngày 9/4, vị Chủ tịch phường Dịch Vọng Hậu nhấn mạnh, trong tuần này phường có thể sẽ làm hàng rào dọc trên vỉa hè Trần Quốc Vượng, tiếp tục tuyên truyền và xử lý dứt điểm hoạt động chợ tạm, không phép trên con phố này. Tuy nhiên, thời điểm mà PV ghi nhận vào chiều ngày 11/4, ranh giới giữa vỉa hè trần Quốc Vượng và 2m đất dự án vẫn chưa được rào. Thậm chí, ở ngay đầu đường Trần Quốc Vượng giao Phạm Hùng còn xuất hiện tình trạng một số người lấn chiếm vỉa hè bán hàng nước và như đang "trông" bàn ghế cho các tiểu thương. Đây là những hình ảnh vào ban đêm mà PV ghi nhận trên con phố Trần Quốc Vượng trước đó khác hoàn toàn vào ban ngày. Từ khoảng 2h sáng đến 8h sáng hàng ngày vỉa hè lòng được phố này bị chiếm dụng. Cảnh họp chợ ồn ào, trái phép đã diễn ra nhiều tháng nay nhưng phía UBND phường Dịch Vọng Hậu, Công an phường Dịch Vọng Hậu vẫn chưa thể xử lý dứt điểm và dường như "bất lực". Người dân địa bàn đang mong chờ những động thái tích cực "quyết tâm" xóa bỏ chợ tạm, không phép từ phía Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu như những gì mà vị này khẳng định với báo chí.

