Hà Nội giãn cách xã hội từ ngày 24/7: Cơ sở kinh doanh, dịch vụ nào được hoạt động?

Cơ sở kinh doanh, dịch vụ nào được hoạt động? Theo nội dung Chỉ thị 17 do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành tối 23/7 thực hiện gian cách xã hội trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ sẽ được phép hoạt động trong 15 ngày giãn cách gồm: Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa. Cửa hàng kinh doanh hoa, quả, trái cây. Chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho Nhân dân trên địa bàn. Cửa hàng thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch. Cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh. Ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông. Ảnh: Hà Nội Mới. Dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa. Cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội. Các cơ sở được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu phải đáp ứng điều kiện phòng chống dịch theo quy định và chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người lao động và cộng đồng; yêu cầu kiểm soát toàn bộ người đến mua hàng/sử dụng dịch vụ và khai báo y tế bằng mã QRCode. Người dân Hà Nội được ra đường trong những trường hợp nào khi giãn cách xã hội? Cũng theo nội dung Chỉ thị 17, người dân sẽ được ra đường trong các trường hợp: Đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men. Cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác. Đi công tác công vụ. Làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Khi ra đường, người dân được yêu cầu thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Người dân cũng được yêu cầu thực hiện khai báo y tế hàng ngày trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng NCOVI, Bluezone. Liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác... Trường hợp người dân khi di chuyển vào Thành phố vì lý do công vụ, phòng chống dịch, phục vụ sản xuất phải thực hiện khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp giám sát, cách ly y tế theo quy định của Thành phố. Ảnh: CAND

Cơ sở kinh doanh, dịch vụ nào được hoạt động? Theo nội dung Chỉ thị 17 do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành tối 23/7 thực hiện gian cách xã hội trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ sẽ được phép hoạt động trong 15 ngày giãn cách gồm: Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa. Cửa hàng kinh doanh hoa, quả, trái cây. Chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho Nhân dân trên địa bàn. Cửa hàng thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch. Cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh. Ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông. Ảnh: Hà Nội Mới. Dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa. Cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội. Các cơ sở được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu phải đáp ứng điều kiện phòng chống dịch theo quy định và chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người lao động và cộng đồng; yêu cầu kiểm soát toàn bộ người đến mua hàng/sử dụng dịch vụ và khai báo y tế bằng mã QRCode. Người dân Hà Nội được ra đường trong những trường hợp nào khi giãn cách xã hội? Cũng theo nội dung Chỉ thị 17, người dân sẽ được ra đường trong các trường hợp: Đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men. Cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác. Đi công tác công vụ. Làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Khi ra đường, người dân được yêu cầu thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Người dân cũng được yêu cầu thực hiện khai báo y tế hàng ngày trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng NCOVI, Bluezone. Liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác... Trường hợp người dân khi di chuyển vào Thành phố vì lý do công vụ, phòng chống dịch, phục vụ sản xuất phải thực hiện khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp giám sát, cách ly y tế theo quy định của Thành phố. Ảnh: CAND