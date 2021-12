Hà Nội: Giải cứu người định nhảy cầu Nhật Tân tự tử

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng 15/12, người dân phát hiện một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Nhật Tân tự tử. Trên cầu Nhật Tân, thanh niên để lại đôi giày cùng quần áo và ví. Trong quá trình mọi người khuyên bảo, nam thanh niên cho biết có bạn hiện đang làm ở đường Láng. Lúc này, một số người đàn ông ngồi trên thành cầu ngay lập tức gọi điện cho người bạn của thanh niên này và tiếp tục khuyên nhủ. Tuy nhiên, nam thanh niên vắt vẻo ở lan can rồi bỏ thuốc lá điện tử ra hút. Ngay sau đó, người dân đã thông báo cho cơ quan chức năng tổ chức kêu gọi người này từ bỏ ý định tự tử. Đến khoảng 11h10 phút, lực lượng cảnh sát có mặt phân luồng giao thông qua khu vực và yêu cầu mọi người di chuyển không được tập trung đông người. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN sau đó cũng có mặt và triển khai các biện pháp giải cứu thanh niên trên. CSPCCC mặc đồ chuyên dụng để giải cứu thanh niên. Theo ghi nhận, đến 11h40 phút, nam thanh niên được giải cứu, đưa lên bờ an toàn. Danh tính nam thanh niên định nhảy cầu Nhật Tân tự tử được xác định là Lê Văn T. (SN 2004, ở khu Đoàn Kết, Tùng Khê, Cẩm Khê, Phú Thọ). Tại cơ quan Công an, T. cho biết, định tự tử là do mâu thuẫn với gia đình. >>> Xem thêm video: Cặp nam nữ rơi từ tầng cao chung cư tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng 15/12, người dân phát hiện một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Nhật Tân tự tử. Trên cầu Nhật Tân, thanh niên để lại đôi giày cùng quần áo và ví. Trong quá trình mọi người khuyên bảo, nam thanh niên cho biết có bạn hiện đang làm ở đường Láng. Lúc này, một số người đàn ông ngồi trên thành cầu ngay lập tức gọi điện cho người bạn của thanh niên này và tiếp tục khuyên nhủ. Tuy nhiên, nam thanh niên vắt vẻo ở lan can rồi bỏ thuốc lá điện tử ra hút. Ngay sau đó, người dân đã thông báo cho cơ quan chức năng tổ chức kêu gọi người này từ bỏ ý định tự tử. Đến khoảng 11h10 phút, lực lượng cảnh sát có mặt phân luồng giao thông qua khu vực và yêu cầu mọi người di chuyển không được tập trung đông người. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN sau đó cũng có mặt và triển khai các biện pháp giải cứu thanh niên trên. CSPCCC mặc đồ chuyên dụng để giải cứu thanh niên. Theo ghi nhận, đến 11h40 phút, nam thanh niên được giải cứu, đưa lên bờ an toàn. Danh tính nam thanh niên định nhảy cầu Nhật Tân tự tử được xác định là Lê Văn T. (SN 2004, ở khu Đoàn Kết, Tùng Khê, Cẩm Khê, Phú Thọ). Tại cơ quan Công an, T. cho biết, định tự tử là do mâu thuẫn với gia đình. >>> Xem thêm video: Cặp nam nữ rơi từ tầng cao chung cư tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.